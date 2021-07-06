Fabio Martins kimdir? Fabio Martins nereli? Fabio Martins kaç yaşında? Fabio Martins hangi takımlarda oynadı?

Fabio Santos Martins kimdir? Fabio Santos Martins 1993 yılında Portekiz Mafamude doğdu. Fabio Martins, Vila Nova de Gaia (aynı pozisyonda Portekiz'de birkaç yıl oynadığı) Brezilyalı futbolcusu Niromar Martins Campos, Martins yaptığı gençlik kariyerinin çoğunu FC Porto. O oynadığı bir sezonu ile onların rezervlerinin de Segunda Liga, Ağustos 2012, 12 üzerinde meydana gelen yarışmadaki ilk maçı o uzakta karşı çizmek 2-2 86. dakikada öne çıktığında CD Tondela'da.

27 Ağustos 2013'te serbest oyuncu Martins , ikinci ligde de CD Aves ile anlaştı. 2014-15 sezonunu ligdeki diğer takım SC Braga B ile geçirdi ve kariyerinin en iyi 14 golünü attı.

Martins, 2015-16 sezonunun başlangıcından önce FC Paços de Ferreira'ya kiralandı. 25 Ekim 2017'de Martins, Braga ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar yeniledi ve yeni satın alma maddesi 25 milyon € olarak belirlendi. 2 Haziran 2019'da, halen Braga'ya ait olan Martins , yaklaşmakta olan en iyi kampanya için yeni terfi eden FC Famalicão'ya taşındı.

Martins, 25 Eylül 2020'de Al-Shabab FC'ye ödünç verildi, çünkü Suudi Profesyonel Ligi kulübü vatandaşı Pedro Caixinha tarafından çalıştırıldı. Oluşturulan tüm kategoriler, Martins gençlik düzeyinde Portekiz için 28 maç kazandı ve beş gol attı. 21 yaş altı için sadece 2 Haziran 2013'te, Hırvatistan'ın Rio Maior'da düzenlenen 2-0 dostane yenilgisine başladığında geldi.