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Spor

FA Cup finalinin kazananı Arsenal!

FA Cup Finali'nde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek 14. Kez şampiyonluğunu ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 09:03:00 -
FA Cup finalinin kazananı Arsenal!

FA Cup Finali'nde Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele hızlı başlayan Maviler, 5. dakikada Pulisic ile 1-0 öne geçti.

Golün şokunu çabuk atlatan ve rakip kalede tehlikeli olmaya başlayan Arsenal, 28. dakikada penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Aubameyang skora eşitlik getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da daha etkili görünen Arsenal oldu.

67. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Aubameyang fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Arsenal 14. kez FA Cup'ı müzesine götürmenin sevincini yaşadı.

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