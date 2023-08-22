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Spor F1 şampiyonu Lewis Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı
Spor

F1 şampiyonu Lewis Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı

Yeniakit Publisher
2023-08-22 12:19:00 -
F1 şampiyonu Lewis Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı

Formula 1'de yedi kez şampiyonluğa ulaşan Lewis Hamilton, sıcak hava balonu ile Kapadokya’yı kuş bakışı izledi.

Formula 1'de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, Türkiye'nin peribacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi. Formula 1’in yaşayan efsanesi olarak bilinen Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya’nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonluk kazanan Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda.

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