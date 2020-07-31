F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak

ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Racing Point-Mercedes, sezonun Büyük Britanya'da düzenlenecek 4. ayağında, yeni tip koronavirüse yakalanan Sergio Perez'in yerini Nico Hulkenberg'in alacağını açıkladı.

Bu sezona kadar aralıksız 10 yıl mücadele ettiği şampiyonadan takım bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan Hulkenberg, yeniden bir F1 otomobilinin direksiyonuna geçecek.

F1'de 177 kez start almasına rağmen hiçbir yarışta ilk 3'e giremeyen Hulkenberg, organizasyon tarihinde podyuma çıkmadan en fazla yarışa katılan pilot unvanını elinde tutuyor.

32 yaşındaki Alman sürücünün, Perez'in uymak zorunda olduğu karantina önlemleri nedeniyle 9 Ağustos'ta yine Silverstone Pisti'nde yapılacak yarışa da katılması bekleniyor.



