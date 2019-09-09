0553 313 94 23

F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan:- "Ödülün Rusya’dan gelmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Ford Trucks olarak 2007 yılından bu yana faaliyette bulunduğumuz Rusya, Türkiye’den sonra en fazla kamyon parkımızın olduğu pazar konumunda"

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi

İSTANBUL(AA) - Ford Trucks’ın ilk olarak 2018 Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) dünyaya tanıttığı çekicisi F-MAX, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ağır ticari araç sektörünün en prestijli ödülü olan “Uluslararası Yılın Kamyonu” (IToY) ödülünün sahibi olan yeni çekici, bu yıl da 2001’den bu yana düzenlenen “Rusya’da Yılın En İyi Ticari Aracı” yarışmasında “Yılın Kamyonu” ödülünü kazandı.

Yarışmanın jürisi, ülkenin önde gelen ağır ticari sektörel yayınlarında görev yapan gazetecilerden oluştu. F-MAX, ileri teknolojisi, konforu, gücü, verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle jüriyi etkileyerek yılın kamyonu olarak seçildi. Ödülü Rusya’nın en büyük ticari araç fuarı COMTRANS 2019 kapsamında düzenlenen törende Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ve Rusya Ülke Müdürü Bahadır Koç birlikte aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, F-MAX'ın Ford Trucks’ın 60 yıllık kamyon üretim tecrübesinin ulaştığı noktayı temsil eden bir araç olarak uluslararası arenada beğeni ve takdir toplamaya devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl kazandığımız IToY ödülü bunun en güzel örneği idi. Şimdi Rusya’da düzenlenen yarışmadan ‘Yılın Kamyonu’ ödülü ile dönmekten gurur duyuyoruz. Ödülün Rusya’dan gelmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Ford Trucks olarak 2007 yılından bu yana faaliyette bulunduğumuz Rusya, Türkiye’den sonra en fazla kamyon parkımızın olduğu pazar konumunda. F-MAX’in de itici gücüyle Rusya’da ve global arenada büyümemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:36
  1. F-MAX
  2. Ford
  3. Ticari araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salihli Belediyespor ilk hazırlık maçını kaybetti
    1. Salihli Belediyespor ilk hazırlık..
    2. Başkan Dinçer, yeni eğitim öğretim..
    3. Sağlık Müdürü Hülür: "İntihar 15-35..
    4. Zonguldak'ta iki hafta önce..
    5. Sinop’ta şüpheli orman yangını
    6. Adıyaman’da sahabe coşkusu!
    7. Siverek’te yol yapım çalışmaları..
    8. ABD'den YPG işgalindeki bölgeye..
    9. Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç..
    10. Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez..
    11. Büyükçekmece Belediyesi okula destek..
    12. Yolcu otobüs seyir halindeyken alev..
    13. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    14. Emniyet'te yeniden yapılanma
    15. Türk kızı Melis Bilici, Almanya’da..
    16. Kaşıkçı'yı öldüren İnfaz timinin kan..
    17. "BAE Tunus'un ulusal egemenliğini..
    18. Japonya'da tayfun: 1 ölü
    19. Avrupa kulüpleri Vedat Muriç'e teklif..
    20. F-MAX, Rusya’da “Yılın Kamyonu” seçildi
    21. Başkan Altun’dan eğitime destek
    22. Bu çiftlikte ineklerin bakımını..
    23. Krater gölü kıyısında yatan inekler..
    24. Koçtaş'ın mobil uygulaması "ustabilir"..
    25. Aracın stepnesinden uyuşturucu çıktı
    26. 10 erkekten sonra bir kız çocukları..
    27. Abdülhamit Han ’ın Harmancık’a hediye..
    28. Suriyeli çocukların yüzü ‘Sınırsız..
    29. İstanbul’da okul önlerinde polislerden..
    30. Kırşehir’de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!