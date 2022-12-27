F-35'lerle ilgili dünyayı ayağa kaldıran adım

Bir F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'nde düşmesinin ardından İsrail'in envanterindeki uçaklarda hata olup olmadığı incelenecek.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth hava üssünde F-35B tipi savaş uçağının dikey iniş esnasında düşmesi sonrasında ABD'nin İsrail'i uyardığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre İsrail Hava Kuvvetleri, ilk aşamada envanterindeki 33 adet F-35 savaş uçağından 11'ini incelemeye alacak. Kalan diğer uçakların da ilerleyen süreçte incelemeden geçebileceği ifade ediliyor.

F-35 savaş uçakları geçtiğimiz dönemde de birçok farklı sıkıntıyla gündeme gelmişti. ABD ve İsrail yine kısa bir süre önce F-35'lerdeki fırlatma sistemi problemi nedeniyle eğitim uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Mepanews