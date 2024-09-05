“F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" diyen Yunan bakan iyi izle! TCG Yıldırım Yunanistan’da
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Yıldırım fırkateynin, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan limanını ziyaret gerçekleştiren TCG Yıldırım fırkateyninin SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.
MSB’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapaılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“TCG YILDIRIM fırkateynimiz, NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Suda/Yunanistan’a liman ziyareti gerçekleştirdi.
Bu kapsamda TCG YILDIRIM, SNMG-2 Komodoru Tuğamiral Matthew Coates tarafından ziyaret edildi”
Yunan Bakan Georgiadis ne demişti?
Kıbrıs harekatının 50'inci yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajlar Yunanistan'ı rahatsız etmiş, Yunan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı televizyon programında "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.