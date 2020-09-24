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Dünya F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı
Dünya

F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs döneminde bireysel silahlanmanın en çok yaşandığı ABD'nin silah tedarikini Türkiye'den karşıladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:39:00 -
F-35'leri vermeyen ABD, Türkiye'ye bel bağladı

Koronavirüs döneminde silah satışlarında büyük artış yaşandı. ABD’nin ihtiyaçlarını ise Konya Beyşehir’deki silah üreticileri karşılıyor.

Bireysel silahlanmanın en çok yaşandığı ABD’de, George Floyd olayları ve koronavirüs pandemisi nedeniyle silaha ihtiyaç arttı.

Evlerinden çıkamayan Amerikalılar, silah depoluyor. Ülkede en çok satılan ürünler arasında silah, ikinci sıraya yükseldi.

ABD’nin ihtiyacını ise Konya Beyşehir’deki Huğlu şirketi sağlıyor.

13 bin kişinin çalıştığı fabrika, pandeminin olumsuz etkilerini yaşamadı.

Türkiye üçüncü sıradaydı

F-35'leri Türkiye'ye vermeyen ABD'nin Türkiye'den birçok silahı ithal ettiği ortaya çıktı. 2018 yılında yayınlanan bir rapora göre, ABD’nin en çok silah ettiği ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer aldı. İlk sırada Avusturya, ikinci sırada ise Brezilya yer aldı.

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