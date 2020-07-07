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Gündem

F-35'lere ne olacak? Türkiye'de merak edilen fabrika ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemlerini tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, F-35'lerin Ankara'ya satışını iptal etmişti. İkili ilişkilerde sıkıntı devam ederken F-35 parça üretimi Türkiye'de devam ediyor. Türkiye'de üretim yapan fabrika kapılarını ilk kez açtı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:42:00 -

F-35 uçakları Amerika Birleşik Devletleri tarafından teslim edilmese de proje ortağı olarak Türkiye'nin üretim çalışmaları sürüyor. Uçağın pek çok kritik yapısal parçası Türk firmaların imzasını taşıyor. Uçak teslimatındaki engele karşın parça üretimini sürdüren firmalardan biri kapılarını CNN TÜRK'e açtı.

Dünyanın en ileri teknolojiye sahip savaş uçağı F-35'in ABD tarafından teslimat süreci S-400 krizi nedeniyle askıya alsa da üretimde de proje ortağı olan Türkiye, taahhütlerini yerine getirmeyi sürdürüyor.

Bunlar arasında en önemlisi uçağın orta gövdesi ve kanat aksamlarında kullanılanlar gibi bazı yapısal parçaların üretimi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi-TUSAŞ iştirakinde 10'u aşkın yeri firma üretim ve teslimat sürecini aksatmadan sürdürüyor.

O firmalardan biri olan Küçükpazarlı Havacılık, Ankara'daki tesisinin kapılarını açtı.

Bin 72 parça sevkiyatı tamamlandı

Sadece KPA firması tarafından son altı ayda 169 siparişle bin 72 parçanın sevkiyatı gerçekleştirildi.

Firma Genel Koordinatörü Taha Küçükpazarlı, Türkiye'nin ABD tarafından tercih edilmesinin nedeni olarak F-16 üretimindeki tecrübeyi gösterdi.

Koronavirüs salgını döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri havacılık olsa da F-35 parça üretimi bu süreçte de devam etti.

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alın bizi vurun diye vermiyoruzdur inşallah
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