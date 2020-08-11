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Dünya

F-35'lerde büyük kriz! Yedek parça sorunu ortaya çıktı

Türkiye'yi Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD'nin başı fena halde dertte. F-35 savaş uçaklarının üretim zincirinde büyük sıkıntılar ve aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Yedek parça tedarikçilerinin ürettikleri malları uçağın üreticisi ABD'li Lockheed Martin'in kalite kontrolüne sunmadan doğrudan müşteriye gönderdikleri ve bu ürünlerin bir çoğunun kullanıma uygun olmadığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:45:00 -
F-35'lerde büyük kriz! Yedek parça sorunu ortaya çıktı

Rusya'dan alınan S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesi’nden çıkartan ABD büyük bir krizle boğuşuyor. F-35 projesinde çalışan bir yetkili, F-35’in yedek parça tedariğinde büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Yedek parça üreticilerinin ellerindeki malları Lockheed Martin’in kalite kontrolüne sunmadan doğrudan müşterilere gönderdiğini belirten yetkili, söz konusu yedek parçaların bir çoğunun kullanıma uygun olmadıklarını ifade etti.

F-35 üreticisi ABD'li Lockheed Martin’in ana üretim parçalarının kontrolünü yaptığını, fakat yedek parçalar için böyle bir kalite kontrol sistemi kurmadığını belirten yetkili kullanıma uygun olmayan parçaların elden geçirilmesiyle ilgili sorumluluğun Lockheed Martin’de olduğunu vurguladı.

Yedek parçaların son kontrollerinin yapılmadan direkt müşteriye gönderilmesinin uygun olmadığının altını çizen yetkili, yaşanan zarardan Lockheed Martin’in sorumlu olduğunu belirterek "Üretim zincirinden sorumlu olan kurum Lockheed Martin’dir. Bu nedenle son kontrolü yapılmayan yedek parçalardan doğan zarardan dolayı da suçlanacak merci bellidir" ifadelerini kullandı.

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