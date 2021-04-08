F-35'ler yanı başımızda havalandı! Türkiye detayı tepki çekti

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında gerçekleştirilen Onisilos-Gedeon tatbikatında ABD yapımı F-35'ler, Rus yapımı Tor M1 HSS'leri ile bir arada kullanıldı.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı gerçekleştirildi. Program kapsamında hava savunma tatbikatı gerçekleştirilirken, İsrail'in ABD yapımı F-35 uçakları, Rum tarafının Rus yapımı Tor M1'lerine karşı kullanıldı.

2 günlük tatbikat

İsrail F-35’lerinin kullanıldığı tatbikatta, Rum yönetiminin hava savunma sistemi hedef olarak kullanıldı.

Rum yönetimi Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) operasyonel hazırlığını kanıtladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tatbikat, hassas bir bölgede bulunan Kıbrıs'ın, dostlarının ve komşu ülkelerin yardımları ve iş birliğiyle mevcut güvenlik sorunları ve asimetrik tehditlerin üstesinden gelmede önemli bir rol oynadığına dair net mesajlar veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler Rus sistemlerine kaşı kullanıldı

Ankara-Washington hattında yaşanan S-400 krizi nedeniyle ABD yönetimi Türkiye'ye, parasını verip satın almış olduğu F-35 uçaklarını vermemiş, sebep olarak ise meselenin, ABD'nin iç güvenliği ve çıkarlarına zarar getirebileceği savunulmuştu.

CAATSA yaptırımları çerçevesinde Türkiye'yi yaptırım ile tehdit eden ABD, İsrail Hava Kuvvetlerine ait F-35'lerin Rus HSS'lerine karşı kullanılması noktasında herhangi bir açıklama yapmazken, Rus sistemleri noktasında ABD'nin uyguladığı iki yüzlü politikayı da bir kez daha gözler önüne serdi.