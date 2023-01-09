F-35'ler için her şey bu fotoğrafla başlamıştı! Milli Muharip Uçak çok hızlı tamamlandı! Resmen devralıyor!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçakla ilgili çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söylemişti. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2023'te gökyüzünde olacağını duyurmuştu.

Akademisyen Prof. Mesut Hakkı Caşin, Milli Muharip Uçak'la ilgili son gelişmeleri CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi.

Temel Kotil'in Ahmet Hakan'ın programında tanıttığı MMU parçasına atıfta bulunan Prof. Caşin, "Bu uçağın en büyük özelliği F-35 gibi gövde içerisindeki kapakların açıldıktan sonra içinden füze çıkıyor ve düşmanı vuruyor olması. Çok kritik bir parça. Mükemmel bir parçayı mükemmel yapmışız, bu da Türk mühendisliğinin özelliği. Stratejik üstünlük versiyonudur. Temel Bey'in dediği gibi "kendimiz yaparız."

Prof. Caşin sözlerine şöyle devam etti:

1974'te de bize FANTOM'ları vermediler, sonra verdiler. Bakın ABD, bu uçak tamamlandıktan sonra bize F-35 vermek isteyecek.

MMU'nun son hale gelmesi ABD'ye bir mesajdır: Sen vermezsen bize daha iyisini yapacağız. ABD, F-16'ları vermesi lazım ve 80 tane de modernizasyon yapılacak, hala geciktiriyorlar.

MMU ÖZELLİKLERİ

Bunun tasarımı, analizi ve pek çok testleri var, motor bindirme kullanılmış bir motor. Aslında motorlar hazır ama bindirme motorları şimdilik kullanacağız. Kanat ve kuyruk kısmıyla beraber kokpitte gövdeye gelecek. Biz bunu Hürkuş’ta yaptık. Kokpitte kendimizi ispatladık. SİHA'larla beraber uçacak.

YUNANİSTAN'A MESAJ

Yunanistan'a da çağrıda bulunan Prof. Caşin, "Gelin size satalım bunları, neden ABD'den medet umuyorsunuz. Ama bize düşmanlıktan vazgeçecekler." dedi. Pentagon ise; Yabancı pasaportlu İsrailli pilotların F-35 savaş uçaklarını kullanmalarını yasaklama kararı aldı.

Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri nelerdir?

MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?

MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.

Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MMU Geliştirilmesi Projesi’nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.



Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.