F-35'ler görevi resmen devralıyor! Hazırlıklar başladı, kritik karar: F-16'lara veda edecekler

Muğla'da Belçika, yıllardır envanterinde kullanmakta olduğu F-16'ların yerini Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'ler ile doldurmaya hazırlanıyor. Eğitim için ABD'ye gönderilen pilotlar ve teknisyenlerin görevlerini tamamlamasıyla birlikte F-16'lara kademeli olarak veda edilecek.

F-16 jetlerinin envanterden tamamen çıkarılması ise 2028 yılını bulacağı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre ise 16'ların satılmayacağı ve ülke filosunu maksimuma çekilmek istendiği bildirildi.

Belçikalı pilotlara ve teknisyenler 2023'ün sonundan 2028'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde F-35 dönüşüm programı için eğitim alacak.

F-35'LER GÖREVİ RESMEN DEVRALIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belçika'nın tahmini maliyeti 380 milyon dolar olan AIM-120C-8 AMRAAM satın alma talebini onaylamıştı. Belçika, füzeleri F-16 ve F-35 avcı uçaklarında kullanmayı planlıyor ve füzelerden ilkinin bu yıl teslim edilmesi planlanıyor.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) duyurusuna göre Belçika, Raytheon yapımı AIM-120C-8 AMRAAM'lerin 120 adet kadarını ve 10 adet AMRAAM C-8 güdüm kitini aşamalı olarak satın alabilecek.

Ayrıca AIM-120C hava eğitim füzeleri, diğer yedek parçalar, sarf malzemeleri, yazılımlar, eğitim ve eğitim ekipmanları da tedarik anlaşmasına dahil.

DSCA açıklamasında, "Bu önerilen satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olan bir NATO Müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir. starın aktardığı haberde: Söz konusu satış, F-16 ve F-35 filolarını savaşa hazır durumda tutarak ve bölgesel tehditlere karşı güvenilir bir caydırıcılık sağlayarak Belçika'nın mevcut ve gelecekteki tehditleri karşılama kapasitesini geliştirecek." dedi.