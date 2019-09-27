‘F-35’in ortağıyız’

Erdoğan, F-35 ve S-400’e ilişkin şunları kaydetti: “S-400 dediğimiz zaman Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovakya’da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın? F-35’de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35’lerin bazı parçalarını Türkiye’de üretiyoruz.” FETÖ’ye de değinen Erdoğan, “Bunların bütün belgelerini her şeyi gönderiyoruz ve bunların failleri ile ilgili ne yazık ki hâlâ Amerika bize kalkıp da ‘tamam gönderiyoruz’ demiyor” ifadelerini kullandı.