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‘F-35’in ortağıyız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 Eylül 2019 Cuma 10:14
‘F-35’in ortağıyız’

Erdoğan, F-35 ve S-400’e ilişkin şunları kaydetti: “S-400 dediğimiz zaman Yunanistan’da, Bulgaristan’da, Slovakya’da var. Onlar da NATO ülkesi. Onlarda olunca oluyor da Türkiye gibi bir ülkede olunca niye olmasın? F-35’de biz müşteri değiliz, ortağız, oradaki 9 ülkeden biriyiz. Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35’lerin bazı parçalarını Türkiye’de üretiyoruz.” FETÖ’ye de değinen Erdoğan, “Bunların bütün belgelerini her şeyi gönderiyoruz ve bunların failleri ile ilgili ne yazık ki hâlâ Amerika bize kalkıp da ‘tamam gönderiyoruz’ demiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:14
  1. F-35
  2. S-400
  3. FETÖ
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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