F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii tedarikçilerinden biri olan AYESAŞ firmasının Genel Müdürü Öner Tekin, C4Defence'in resmî sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu oldu. Tekin, şirketin havacılık alanındaki çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF / Müşterek Taarruz Uçağı) projesinde donanım ve yazılım alanında alt yüklenici olarak yer alıyor. Platformda kullanılan kimi alt bileşenlerde tek tedarikçi olan firma, bu süreçte önemli ölçüde tecrübe ve bilgi birikimi elde etti. Tekin, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için de hâlihazırda TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile görüşmelerin sürdürüldüğünü belirtti. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda MMU'da JSF Projesi'nde elde edilen tecrübelerden de istifade edilmesinin önü açılacak.

Milli Motor Sayısal Kontrol Ünitesi (FADEC) Projesin'de de önemli bir rol üstlenen firma, tasarım faaliyetlerinden sorumlu. TÜBİTAK'ın gerçek zamanlı işletim sistemi ile birlikte faaliyet gösterecek olan sistemde, bu sayede kritik öneme sahip olan yazılım ve yönetim sistemi, tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş olacak.

Öner Tekin, AYESAŞ'ın NATO iletişim ve Bilgi Ajansı (NATO Communications and Information Agency) ile yürütülen proje hakkında da önemli cümleler sarf etti. Süreç kapsamında firma, Ajans'ın Hava Trafiği Yönetimi Ağ Geçidi Yazılımı'nın geliştirilmesi ve Sistem Entegrasyonu kalemlerinden sorumlu. Çalışma, askeri ve sivil hava trafiğinin yönetiminde önem arz ediyor. Bahse konu çalışmanın NATO üslerinde hayata geçirilmesiyle birlikte kullanım alanlarındaki hava trafiği akışının yönetimi, AYESAŞ'a emanet edilmiş olacak.