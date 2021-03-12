“F-35’de ABD'li firmalar da zarar eder”

Resul Ekrem Şahan Ankara

Gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, devam eden ve tamamlanmak üzere olan projelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hakları gündeme getireceğiz

F-35 Savaş Uçağı projesinden Türkiye’nin çıkarılmasına ilişkin başlatılacak hukuki sürece değinen Demir, şunları söyledi: “Süreç birkaç aşamalı, önce Türkiye içindeki yerleşik hukukçular ile konuyu görüşüp onlardan bir çalışma bekledik. Onların kendi çevrelerinde ve uluslararası yaptıkları temaslar neticesi yol haritasının adımlarını atmak üzere bir girişim başlattık. Bu safha safha gelişecek bir girişim. İlk adımımız hukukçu firmalarla oldu. İkincisi de bir Amerikan Hukuk firması ile anlaşma imzaladık. Burada daha çok hareket tarzının ve yol haritasının daha neticelenmesi gibi bir adım düşünebilirsiniz. Çünkü çok yönlü bir mesele, programın içinde olduğumuz sürece hem Türk Şirketlerin hem de ABD’li şirketlerin hak kayıpları var. Programa girmek için Türkiye’nin ödediği bazı bedellerin karşılanması var. Uçakların bedeli olarak ödenen miktarların karşılanması var. Bunların hepsi kendi başına birer konu. Bu konuların yürütülmesi ile ilgili olarakta mağdur olan tüm tarafların haklarının toptan bakılması ve gündeme getirilmesi gerekiyor. Sadece Türk firmalarına yönelik bir zarar oluşturma değil, ABD’li firmalara yönelik bir zarar oluşturma söz konusu. Onların da devrede olması bu süreci daha rahat yürütülebilir hale getirebilir diye düşünüyoruz. Çünkü ABD’li firmalara 500-600 milyon dolarlık ek yük gelecek. Ürün başı fiyatlar artacak.”

Görüşmeler devam ediyor

Demir, S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryasının gelişiyle ilgili de “Biz bunu hep söylüyoruz masaya iki sistem için oturduk. İkinci sistem birinci sistem gibi olmayacak. Çünkü asıl bu meseleyi Türkiye’nin Savunma Sanayi için önemli kılan, bizim elde edeceğimiz kabiliyetler, bu kabiliyetlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Çok fazla detayın görüşüldüğü, bir kısmın netleştirildiği bir kısmın netleştirilmeye çalışıldığı bir süreç. O açıdan burada birinci sistemde olduğu gibi gidip hemen alıp getirip kuralımdan ziyade kavramın toptan masada olması ve toptan bizim taleplerimizin ve amaçlarımızın yerine gelmesini bekliyoruz. Çok kısa bir süreç olmamasının sebebi de o” değerlendirmesinde bulundu.

Önemli kazanımlar elde edildi

Demir Türkiye’nin yerli savunma sistemi Hisar ve Siper sisteminde de önemi kazanımların elde edildiğini anlattı. Demir “HİSAR-A ve HİSAR-O’yu biz artı ekledik. Testler ve geliştirme süreci bitti diyebiliriz. Şu anda teslimat sürecine girdik. HİSAR-U ve siper dediğimiz konularda çalışmalar devam ediyor. Bu durum merdiven çıkar gibi bir şey. Onun için siz bizden haber bekleyin. Her birini bitirdiğimizde açıklıyor olacağız. S-400 teknolojisi kullanılıyor mu sorusu biraz şey. Çünkü hiçbir sistem birebir teknolojik olarak bir biri ile örtüşmez” şeklinde konuştu.

Yeni HÜRKUŞ'a gidiş var

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi hava savunma sanayinde yeni projelere imza attığını belirten Demir, şöyle devam etti: “HÜRKUŞ’un ilk parti teslimatı hazırlanıyor. 7-8 tane ilk parti olarak verilecek. Bazı tasarım değişiklikleri ile beraber yeni bir HÜRKUŞ’a doğru gidiş var. HAVASOJ da bahsedilen örtülü ambargoyu görebiliyoruz. Oradaki engellemelere rağmen biz yolumuza devam edeceğiz. Bizi süre olarak etkiliyor. Onu kapatmaya çalışıyoruz. Teknik olarak bizim yolumuza devam etmemize bir engel değil. Milli Muharip Uçak, kendi mecrasında gidiyor. Uçağımızın şekli, şemali tasarımı ortaya çıktı. Daha geniş bir basın açıklamasını yapacağız. Türkiye’de yerli başlatılmış çok uzun zamandan beri ilk proje HÜRKUŞ. HÜRKUŞ’tan süper lige atlamak gibi bir şey olan Milli Muharip Uçak büyük bir sıçrayış. Bu sıçrayışında hemen olmasını beklemek çok mantıklı değil. Ama iddiamız var. Dünyada bu statüde yola çıkan ülke sayısı azdır. Biz bunu söz verdiğimiz tarihlerde gerçekleştireceğiz.” Demir, ayrıca “Gökbey’in de sertifatik süreçleri devam ediyor. İHA’ların yeni model çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.