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Dünya F-35 tipi jetler konuşlandırılıyor! Resmen harekete geçtiler: Hazırlıklar başladı, kritik karar
Dünya

F-35 tipi jetler konuşlandırılıyor! Resmen harekete geçtiler: Hazırlıklar başladı, kritik karar

NATO'nun kuzeydoğu kanadında artan güvenlik endişesi F-35 savaş uçaklarına olan ilgiyi de artırdı. Hollanda ise güvenlik gerekçesiyle 8 adet F-35 savaş jetini Polonya'nın Malbork kentinde bulunan NATO Hava Polisliği'ne konuşlandırmak için hazırlıklara başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:20:00 - 2023-01-05 22:24:54
F-35 tipi jetler konuşlandırılıyor! Resmen harekete geçtiler: Hazırlıklar başladı, kritik karar

Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun kuzeydoğu kanadını güçlendirmek için F-35 savaş uçaklarının yeniden gündeme gelmesine zemin hazırladı. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı NATO'nun kuzeydoğu kanadındaki güvenlik çekincelerini de beraberinde getirdi. Bu nedenle NATO'nun envanterinde bulunan F-35 jetlerinin de önemi oldukça arttı. Son olarak Hollanda, Polonya'nın Malbork kentinde bulunan NATO Hava Polisliği misyonuna destek olmak için bölgeye 8 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırmaya hazırlandığını bildirdi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARI O BÖLGEYE KONUŞLANDIRILIYOR

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri, NATO'nun kuzeydoğudaki gelişmiş Hava Polisliği misyonunu desteklemek için F-35 savaş uçaklarını konuşlandırmaya hazırlanıyor. Sekiz adet F-35 savaş uçağı, Şubat veya Mart 2023'te NATO'nun doğu kanadı boyunca savunma konumunu güçlendirme misyonuna katılmak üzere Polonya'nın Malbork kentine konuşlandırılacak. Bölgede daha önce bulunan diğer dört F-35 jeti, gerektiğinde savunma görevini artırmaya hazır olarak müttefiklerle eğitim ve tatbikatlarda destek olacak. stara'a göre: Güvenlik endişelerine ilişkin Hollanda, bu sekiz modern savaş uçağıyla NATO'nun Baltık bölgesindeki müttefik topraklarına yönelik saldırıları caydırmak ve gerekirse savunmak için Hava Polisliği ve Hava Kalkanı misyonlarına katkıda bulunuyor.

KATKIDA BULUNACAKLAR

Müttefiklerine güvence verdiklerini ve NATO ittifakına olan bağlılıklarını gösterdiklerini belirten Hollanda F-35 Müfrezesi Komutanı Yarbay Guido Schols, "Bu sekiz modern savaş uçağıyla Hollanda, NATO'nun Baltık bölgesindeki Müttefik topraklarını caydırmak ve gerekirse savunmak için Hava Polisliği ve Hava Kalkanı misyonlarına katkıda bulunuyor." dedi.

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