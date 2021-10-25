F-35, SU-57 ve F-16 arasından hangisi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57’nin artıları eksileri

Türkiye ile ABD arasında savaş uçağı krizi devam ediyor. F-35'leri Türkiye'ye vermeyen ABD, F-16'larla ilgili nasıl bir karar alacak? Alternatif olarak Rus SU-57'ler düşünülebilir mi?

Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacıyla ilgili ayrıntıları A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayınında detayları anlattı. İşte satır başları;

Artık havada göreceğiz! Tarih verildi

Türkiye yerli savaş uçağını da yapmaya başladı. 2023 yılında ilk kez banttan inecek, 2025 testler ve 2029'da da artık havada yerli savaş uçağımızı da göreceğiz.

Bu süre zarfında Hava Kuvvetleri ne kullanması gerekiyor? Tabii modernize edilen F-16'larımız var. Türkiye 2017'de F-35 projesine dahil oldu ve 1005 parçasını Türkiye üretmeye başladı ki bu yüzde 7'ye tekabül ediyor. 5. Nesil olarak adlandırılan F-35 tipi F-22'lerin yerini almaya başlayacak. Türkiye'nin dahil olmasıyla birlikte maliyetler yüzde 10 azalmış oldu.

ABD'nin hukuksuz uygulaması

Biz ABD'den hava savunma sistemleri istedik vermedi ABD. Vermeyince Türkiye Rusya'dan S-400'leri aldı. S-400'ler savunma amaçlı sistem taarruz değil. ABD haksız ve hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başladı. F-35'leri vermeyeceğiz dedi ki 4'ünü teslim etmişlerdi. 100 adet bir anlaşma imzalanmıştı yaptığımız destek karşılığında F-35 verilecekti. Bunun karşılığı 1 milyar 400 milyon dolar.

F-35'in dezavantajı

F-35'leri alamazsak F-16'ları alamazsak Türkiye ne yapacak? Türkiye gerekli adımları atacak. F-35'i diğer savaş uçaklarından ayıran en önemli özellik tek motorlu olması. Aslında bir dezavantaj. Oldukça hafif bir savaş uçağı. Bütün bombaları füzeleri içinde taşıyor. Bu yüzden tabiri caizse balon gibi. Bu şekilde yakıt tankı da iç tarafta.

Sürekli arıza yapması, havada pilotlar açısından manevra yeteneği oldukça az. En önemli avantajı düşman hava sahasına radara görünmeden girip kara hedeflerini bombardıman altına alması.

Hava savaşında SU-57'nin oldukça avantajları var. 2010 yılından itibaren Rusya tarafından kullanılmaya başlandı. En önemli özellik uçuş menzili. Çift motoru var. SU-57'nin en önemli özelliği havada kalış süresi 6 saat. F-35'in sadece 2,5 saat.