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Teknoloji F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttefiklerine F-35 teslim etme hedefinin kaçırıldığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:31:00 -
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle ABD'de F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyurulurken, Washington yönetimi ve müttefiklerine F-35 teslim etme hedefinin kaçırıldığı ifade edildi.

Bir çok tedarik zinciri ve sektöre darbe vuran koronavirüs (Kovid-19) bu kez de F-35 savaş uçaklarının üretimini etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedildi.

Üretim yüzde 8'e düştü

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi. Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

 

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