  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya F-35 savaş uçaklarında büyük kriz!
Dünya

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz!

ABD yapımı 5. nesil savaş uçağı F-35'lerde muharebe kabiliyetine zarar verecek ve pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek türden yaklaşık 900 hata bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:11:00 -
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz!

5. nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve bazı ABD'li yetkililerin "dünyadaki en güçlü savaş uçağı" olduğunu savunduğu F-35'lerde çok sayıda hata bulunduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Test ve Değerlendirme Ofisi'ne dayandırdığı haberine göre ABD'nin en pahalı silahı olan F-35'lerde 871 kusur tespit edildi.

F-35 programı test birimi direktörü Robert Beler, hataların birçoğunun Nisan 2018'de tamamlanan geliştirme ve tanıtım aşamalarından önce tespit edildiğini söyleyerek o dönemde 941 kusur olduğunu kaydetti.

Bloomberg, şu anda uçakta 871 hata bulunduğunu ve bunun geçen seneye kıyasla sadece 2 hatanın ortadan kaldırıldığı anlamına geldiğini belirterek "Kusurlar, uçağın yazılımı ve donanımıyla alakalı. 10 kusur, pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların verimliliğini düşürebilecek kusurlar gibi birinci kategorideki potansiyel ciddi sorunlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg, "F-35'lerin Rusya ve Çin'in oluşturduğu sert tehditler karşısında uçağın muharebe kapasitesinin doğrulanması için gereken imitasyon tatbikatlarına katılması gerekiyor. Ancak bunun ardından F-35'lerin seri üretimine geçilebilir" diye ekledi.

Kasım 2019'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi'nin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı

Milli projeleri sızdıran İsrail köstebeği bakın kimin oğlu çıktı! Adamlarınız yakalandı
Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması
Siyaset

Bu ittifak seçimi görmeden dağılır! İYİ Parti'den kriz çıkaracak CHP açıklaması

Tek gayeleri AK Parti iktidarını devirmek olan, bunun ortak noktaları olmadığı halde ittifak kurmaya çalışan CHP ve İYİ Parti'nin arası açıl..
9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay
Gündem

9'uncu kez basılan engelliler derneğinde yine iğrenç olay

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay