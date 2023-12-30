F-35 savaş uçağına karşı Türkiye'nin yerli ve milli KAAN'I rakip oldu: yükselişi ortaya çıktı! Bunu kimse beklemiyordu, duyan inanamadı

F-35 Gelişmesi: ABD’nin Sessiz Algısı ve Kaan’ın Yükselişi

27 Aralık tarihinde Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu gerçekleştireceği gün, ABD’nin dikkat çeken bir hamlesi gerçekleşti. Türkiye’nin 2006’da katılımcı olarak imza attığı F-35 savaş uçağı projesinden 2021’de çıkarılması sonrasında, ABD, teslim etmeme kararı aldığı F-35’lerin hangardaki görüntülerini sızdırdı.

Türkiye, F-35 programından çıkarılma kararı almasının ardında, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasını gerekçe göstermişti. Ancak, ABD’nin Kaan’ın ilk uçuş gününde F-35 görüntülerini sızdırması, uluslararası ilişkilerde soru işaretleri yarattı.

Sızdırılan görüntülerde, Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları, ay yıldızlı bayrağımızla donatılmış bir şekilde ABD’deki bir hangarda bekletiliyordu. Bu durum, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardındaki gerilimi daha da artırdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında üretilen yerli savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuş tarihi olarak belirlenen 27 Aralık’ta ABD’nin bu görüntüleri sızdırması, uzmanlar tarafından bir algı operasyonu olarak değerlendirildi. Bu olay, Türkiye’nin F-35’ten resmi olarak vazgeçtiği ve yerli uçağı Kaan’a odaklandığı bir dönemde gerçekleşti.

bilgi.zone'e aktardığı haberde: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, F-35 savaş uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu uçakların sürekli problemler çıkardığını belirterek, yerli uçağımız Kaan’ın kullanılması gerektiğini vurgulamıştı. Güler, F-35’lerin birçok ülkede uçuşlarının durdurulduğunu ve Kaan gibi yerli bir uçağın kullanılması konusunda bir alternatif olduğunu ifade ettiği bildirildi!

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Sonuç olarak, ABD’nin F-35 görüntülerini sızdırması, Türkiye’nin yerli savunma sanayisine olan bağımsızlık hedefini güçlendirirken, uluslararası arenada F-35 programından çıkarma kararının yankıları devam ediyor. Türkiye’nin yerli savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşu ise merakla bekleniyor.