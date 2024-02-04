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Teknoloji F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!
Teknoloji

F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 22:11:00 -
F-35 savaş uçağı programına ilişkin Türkiye'den çok konuşulan karar, uçak hamlesi: sistem olarak kaybetmedik!

ABD'nin F-35/S-400 konusunu açmasına rağmen Eurofighter alımı ise F-16'ya rağmen hala gündemde. Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletler, beşinci nesil savaş uçağı olan sistem olarak vazgeçmediklerini vurgulayarak F-35 programına dönüş ile ilgili 'Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz.' dedi.

Bakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki soruya cevap veren Bakan Fidan, "Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine aşamalandırma yöntemiyle yaklaştı. Terör endişesi ilk Madrid'de belirtildi. PKK-YPG FETÖ'ye destek verilmemesini taahhüde bağladık. Terörle mücadele yanında yaptırımların kalkması konuşuldu. Terörle mücadeleyi diplomasi yoluysa da ilerlettik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 savaş uçakları hakkında "İsveç yasası Meclis'ten geçince Kongre'ye mektup yazıldı. ABD yönetimi kongre ile anlaşmadan satış olmuyor. F-35 ile ilgili problem bizim hava savunma sistemi arayışımızın sonucu olarak ortaya çıktı. F-35'in biz müşterisi değil üretici ortaklarından biriydik. Bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Maddi zararı tazmin için ciddi çalışmalar var. S-400 kararı sonrası Hisar sınıfı doktrini uyguluyoruz. Hava savunmamızı temin etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-35 programına dönüş sinyalindeki açıklamalarına da değinen Bakan Fidan, "Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz." dedi.
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