F-35 savaş uçağı krizi! Hollanda'nın zalimane tavrı: İşgal rejimine gönderecek mi? Dünya şaşkınlıkla izliyor
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, bugün yeniden yapılan açıklamada Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.
Hollanda hükümeti o dönem bu karara itiraz etmişti, dava ise hala sürüyor. Savunma Bakanı Ollongren ise "Mahkeme kararına elbette uyuyoruz, davanın sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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