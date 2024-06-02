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Dünya F-35 savaş uçağı krizi! Hollanda'nın zalimane tavrı: İşgal rejimine gönderecek mi? Dünya şaşkınlıkla izliyor
Dünya

F-35 savaş uçağı krizi! Hollanda'nın zalimane tavrı: İşgal rejimine gönderecek mi? Dünya şaşkınlıkla izliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-02 19:32:00 - 2024-06-02 20:17:50
F-35 savaş uçağı krizi! Hollanda'nın zalimane tavrı: İşgal rejimine gönderecek mi? Dünya şaşkınlıkla izliyor

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, bugün yeniden yapılan açıklamada Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren Al Jazeera'ye, Hollanda mahkemesinin Şubat ayındaki kararından bu yana Hollanda'nın işgal rejimine herhangi bir F-35 savaş uçağı parçasını transfer etmediğini söyledi.

Hollanda hükümeti o dönem bu karara itiraz etmişti, dava ise hala sürüyor. Savunma Bakanı Ollongren ise "Mahkeme kararına elbette uyuyoruz, davanın sonucunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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MEHMET SELiM KOCAK #

YAV SiZ NIYE ``ÖZNELERi `` SAKLAYARAK OKUYUCUYU NEFRET ETTIRIYORSUNUZ ? COK MU ÖNEMLi Bi TRIK OLUYOR SiZE BU METOD ! iNSAN ``iSRAiL`` DIYE YAZAR ! COK HABERDE BÖYLE YAPMANIZ DOGRU DEGiL ! SANKi BU GAZTEYi TAKIP ETMEYiN GiBi TAVIR SERGiLiYORSUNUZ ! iNSAN GICIK KAPIYOR ; KiMi KAST ETTIGINIZI ARAMAKTAN ! BU Bi ZULUMDÜR ! GAZTECiLiK DEGiL !

MEHMET SELIM KOCAK !

DÜNYADA $U ANDA BiR SÜRÜ i$GAL REJiMi VAR ! YAZILARINIZI ACIK YAZIN !
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