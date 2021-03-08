F-35 projesine bir darbe de İngiltere'den! İptal ettiler

İngiltere merkezli Sunday Times gazetesi, İngiltere’nin F-35 savaş uçağı alımında ciddi oranda azalmaya gideceğini yazdı.

Haberde konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Lancashire’da inşa edilecek olan Tempest avcı uçağına daha fazla kaynak ayrımı ve üretim sayısının artırılması amacıyla 90 adet F-35 savaş uçağı siparişi iptal edilirken, 24 yaşlı Typhoon savaş uçağı erkenden emekliye ayrılacak. İngiltere, S/İHA”lar yaygınlaştıkça tüm insanlı uçak filolarını hizmet dışı bırakmaya hazırlanıyor.”

Alınan F-35 kararı beklenmedik bir karar değil; İngiliz Savunma Bakanlığı’nın Daimi Sekreteri Stephen Lovegrove, konu hakkında konuşurken şunları söyledi:

"Bu dönemde çok uzun vadeli programların seyrinde işler değişiyor. Henüz satın almadığınız şeyleri eskitecek, daha azı ile ihtiyaçlarınızı giderebilecek veya tehditleri imha etme noktasında çok daha basit yollarla görevi başarıyla yapan farklı yetenekler ortaya çıkıyor."

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın duyurusuna göre:

“General Nick Carter, gelecekteki silahlı kuvvetlerimiz için vizyonu belirlemede merkez olmuştur. Başbakan, geçen yıl açıklanan 24,1 milyar sterlinlik savunma anlaşmasının ardından entegre gözden geçirmenin sonuçları uygulanırken, General Carter’dan süreklilik ve istikrarı sağlamak için görevde kalmasını istedi. Entegre İnceleme 16 Mart’ta yayınlanacaktır.”

İnceleme daha önce Boris Johnson döneminde Soğuk Savaş’tan bu yana türünün en büyük incelemesi olarak tanımlanmıştı ve inceleme bu ay içerisinde yayınlanacak.

İngiltere’nin savunma bütçesi kısılıyor

İngiltere, bu karara ek olarak savunma bütçesinde de düşüşe gidiyor. İngiltere son dönemde askeri teçhizatlarında çeşitli kısıtlamalara gitmeye devam ediyor. O kısıtlamalardan bazıları:

- 80 bin olan Asker sayısı 2024 de 72, 2030 da 70 bin olacak.

- 24 Adet Typhoon savaş uçağını erken emekli edilecek.

- F-35 alımı 138’den 48’e düşürüldü.

- 5 adet planlanan E-7 uçağı 3 adet olarak revize edildi.

- 600 adet Warrior zırhlı muharebe aracının modernizasyonu iptal edildi.

- 14 adet C-130J emekliye sevk edilecek.

- Lojistik helikopter filosunda 45 adet azaltma yapılacak.

- Eski model bazı obüs ve top sistemleri emekli edilecek.

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