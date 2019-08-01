0553 313 94 23

F-35 krizinin ardından Türkiye'ye dikkat çeken teslimat! ABD 4 tanesini daha teslim etti

ABD ile son günlerde yaşanan S-400 ve F-35 krizinin ardından ABD büyükelçiliği 4 Chinook helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
F-35 krizinin ardından Türkiye'ye dikkat çeken teslimat! ABD 4 tanesini daha teslim etti

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik devam ederken, 4 Chinook helikopter daha İzmir'e geldi.
Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 adetBoeing CH-47F Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
  1. İzmir
  2. Boeing CH-47F Chinook

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göç İdaresi'nden 'Suriyeliler' açıklaması
    1. Göç İdaresi'nden 'Suriyeliler'..
    2. Alanya Belediyesinden yayla yollarına..
    3. (Özel) Dev projede son 72 saat...Yeni..
    4. MTDF Başkanı Öter’den MARSU’daki taciz..
    5. Ruhani'den ABD'nin Zarif yaptırımına..
    6. Çocuklarla iletişimde “Sevgi ve ben..
    7. "Katil Fırat" cümlesi etkiledi, 62..
    8. Ege’nin organik meyve sebze..
    9. En çok izlenen 10 filmden 4'ü yerli..
    10. "Madalya için değil bayrak aşkı için..
    11. Özel sporcu Ali dünya rekoru ile döndü
    12. Servet, altına giden yolu gösterecek
    13. Tarım işçisi göçmenleri taşıyan..
    14. Türk F-35 pilotları geri dönüyor
    15. Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi
    16. Voleybolda kadın milliler olimpiyat..
    17. İHL'de yelpaze genişliyor! Bu dönemde...
    18. Emekliler, Mezitli Emekli Evinin..
    19. Emekli askerin beylik tabancasıyla..
    20. Teşkilatçı, adaletli ve kahraman..
    21. Askeri törende patlama! 25 kişi öldü
    22. İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi..
    23. Tayvan'dan Çin'in bireysel seyahat..
    24. Ziya Selçuk'tan FETÖ yayınlarıyla..
    25. Türk edebiyatı, dünya gençlerine..
    26. Putin'den orduya talimat: Söndürün
    27. Belek'te 70 bin carettanın denizle..
    28. Avrupa liglerinde naklen yayın geliri..
    29. Barınaktaki pitbullar..
    30. "Hayati tehlikesi olan hiçbir..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'