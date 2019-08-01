F-35 krizinin ardından Türkiye'ye dikkat çeken teslimat! ABD 4 tanesini daha teslim etti ABD ile son günlerde yaşanan S-400 ve F-35 krizinin ardından ABD büyükelçiliği 4 Chinook helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik devam ederken, 4 Chinook helikopter daha İzmir'e geldi.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 adetBoeing CH-47F Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu. Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi. Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.





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