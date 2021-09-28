F-35 krizi sonrası Türkiye harekete geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 konusunda yaptığı "Gerekirse başka yerden alırız ve üretmeye başlarız" açıklaması ile yeniden gündeme gelen beşinci nesil savaş uçağı tedarikine ilişkin çeşitli uçaklar değerlendirilmeye alındı.

Rus yapımı SU-57

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor. Rusya'nın savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip.

Rus yapımı SU-57 savaş uçağı

SU-57, beş saatten fazla uçarken F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika uçabiliyor. SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.

Çift motorlu beşinci nesil savaş uçağı olan Çin yapımı FC-31 ise F-35 ile genel olarak benzer özelliklere sahip. Maksimum kalkış ağırlığı 28 ton olan uçağın savaş menzili 1.250 kilometre.

Çin yapımı FC-31 savaş uçağı

Yerli uçak çalışmaları hızlandı

Öte yandan Türkiye, kendi imkânlarıyla geliştirdiği beşinci nesil Millî Muharip Uçak'ın (MMU) çalışmalarına da son dönemde hız verdi. MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkarak motor çalıştırması, 2025 veya 2026'da ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2030'da da TSK'nın envanterine girmesi planlanıyor. Şu anda MMU projesinde yaklaşık olarak 1.000 mühendis görev yapıyor.