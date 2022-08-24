F-35 krizi patlak verdi! 'İstemiyoruz' diyerek ayaklandılar

ABD'den muhtemel F-35 alımı İsviçre'de krize neden oldu. İsviçre'nin 12 Mart 2023'te F-35 savaş uçağı satın alınma kararı için referanduma gideceği öğrenildi. Ülkede ABD'den F-35 alınmasını istemeyen bir grup 'Stop-F-35' kampanyasını başlatmış, 120.000 imza toplamıştı.

Amerikan F-35 avcı uçağı İsviçre'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ülke F-35'ler için siyasi bir bölünme yaşarken, halktan gelen tepkiler İsviçre hükümetini zor durumda bırakıyor. Rus basınına demeç veren bir İsviçreli yetkili gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu. İsviçre 12 Mart 2023'te Amerikan savaş uçaklarını satın alınma kararı için referanduma gidecek.

2021 yılında İsviçre, Amerikan yapımı F-35 avcı uçağını envanterine katmak için çalışmalara başladı. Anlaşma, değeri 6 milyar doların üzerinde olan 36 tane F-35 avcı uçağının alınmasını içeriyordu.

İsviçre Federal Konseyi, F-35'lerin tercih edilmesinin nedenini düşük maliyet ve yüksek performans olarak ifade etti.

F-35 karşıtı kampanya

İsviçre'de ABD'den F-35 alınmasını istemeyen bir grup 'Stop-F-35' kampanyasını başlattı. F-35 karşıtı grup referanduma gidilmesini sağlamak için imza toplamaya başladı. 'Stop-F-35' kampanyasında 120.000 imza toplandı.

Referandum yapılacak

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD ile İsviçre arasında imzalanan F-35A satın alma sözleşmelerinin geçerlilik tarihinin 31 Mart 2023'e kadar olduğu belirtildi. F-35'lerin halk oylamasına 12 Mart 2023'te sunulacağı öne sürüldü.

Fransa'dan Rafale talebi

İsviçre basınında yer alan iddiaya göre, Fransa'nın İsviçre'yi F-35'leri satın alma kararından vazgeçirmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi. Fransa'nın Amerikan F-35'lerin yerine İsviçre'ye Rafale jetlerini satın alması için bir finansal teşvik önerdi.

Buna ek olarak, Fransa Avrupa Birliği ile ilişkilerinde zorlu bir dönem geçiren İsviçre'ye destek sözü verdiği belirtildi. Ancak bu İsviçre'nin F-35 kararını etkilemedi. İsviçre'nin F-35 tercihi Fransa ile ülkenin diplomatik ilişkilerini kötüye sürüklediği öne sürüldü.