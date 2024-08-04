F-22’nin yerini alacak savaş uçağı projesinde aksaklık

ABD Hava Kuvvetleri, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programını yeniden düzenliyor. Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) projesi, Lockheed Martin üretimi F-22 Raptor’un yerini alacak bir “sistem ailesi” oluşturmayı amaçlayan ABD Hava Kuvvetleri’nin altıncı nesil hava aracı girişimidir.

Bu bağlamda 2024’ün sonlarında imzalanması beklenen sözleşme daha ileri bir tarihte imzalanacak. Bu bağlamda sözleşme için revize edilmiş bir zaman çizelgesi de açıklanmadı. Breaking Defense kaynaklı habere göre programda bir kesinti olacağına dair imalarda bulunan ABD Hava Kuvvetleri, yeni bir hayalet savaş uçağı üretme çabalarını resmen “duraklatma” kararı aldı.

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, servisin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) savaş uçağını sahaya sürme planlarının ne kadar süre ertelenebileceğini tam olarak belirtmese de duraklamanın, uçağın tasarımına “sıkı bir bakış” atma konusundaki önceki yorumlarla tutarlı olduğunu belirtmekte.



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Janes tarafından yapılan habere göre ise yetkililer konuyla alakalı olarak, “Değişen tehditler ve satın alınabilirlik temelinde tasarımı yeniden gözden geçirdiğimiz için Yeni Nesil Hava Hakimiyeti platformunun kaynak seçimini durduruyoruz. Konsept tanımının ardından, hava kuvvetleri bir NGAD platformu geliştirmeyi ve tedarik etmeyi planlıyor.” ifadelerine yer verildi.

Beşinci nesil F-22’nin yaklaşık on yıldır beklenen ikamesi olan altıncı nesil NGAD savaş uçağını, Kendall gibi yetkililer Amerikan Ordusunun rakip ordulara, özellikle Çin’e karşı üstünlük sağlamak için öngördüğü “sistem ailesinin” hayati bir unsuru olarak tanımlamakta. Buna ek olarak uçağın istenen performansı hakkında çok az şey açıklanmış olmasına rağmen, ABD Hava Kuvvetleri’nin mevcut savaş uçaklarından daha uzun menzile, yüksek gizlilik özelliklerine ve son teknoloji elektronik algılama ve harp kabiliyetlerine ihtiyaç duyması beklenmekte. Tüm bu özelliklerle birlikte Kendall, kuvvetin arzu ettiği NGAD uçağının F-35’in birim maliyetinin “katlarına” mal olacağını kamuoyuna açıklamıştı.

KAYNAK: DEFENCE TURK