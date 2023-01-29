F-16 sevkiyatı: Lockheed Martin açıklandı: Yeni F-16'lar geliyor, yeni versiyonu ilk kez uçtu

Defenseone'ın haberine göre; ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin, F-16 savaş uçağının en yeni versiyonunun ilk kez uçtuğunu söyledi.

Bahreyn için inşa edilen uçak, ilk uçuşunu Güney Karolina, Greenville'deki bir Lockheed fabrikasından yaptı.

YENİ F-16'LAR GELİYOR! LOCKHEED MARTİN AÇIKLADI

Şirketin CEO'su Jim Taiclet, uçuşa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu uçuş, şirket ve Güney Carolina'daki organizasyon için başarılı ve gerçekten harika bir kilometre taşıydı" dedi.

Geliştirilmiş Block 70 F-16 savaş uçakları eski versiyonlarına nazaran daha iyi elektronik, radar ve kokpit ekranlarına sahip.

Politico: Pentagon'da Ukrayna'ya F-16 sevkiyatı baskısı güçleniyor

Öte yandan ABD, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararı sonrası Kiev yönetimi yeni isteğini dile getirmeye başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ısrarlı bir biçimde ağır muharebe araçları istemesinin ardından şimdi de F-16 talebi dillendiriliyor.

"Pentagon, F-16 göndermeye zorlanıyor"

ABD merkezli Politico dergisi, konuya ilişkin üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Kiev'in, tank transferlerine ilişkin kararlardan sonra modern savaş uçağı talebini yinelediğini yazdı:

Bir grup askeri yetkili, Pentagon'u, kendini Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermeyi onaylaması için sessizce zorluyor.

"Savunma Bakanlığı içindeki kampanya ivme kazandı"

Ukrayna'nın, geçen yıl başlayan Rus saldırılarından bu yana Amerikan yapımı F-16'ları istek listesine eklediği, ancak Washington ve Kiev'in hava savunma sistemlerini daha acil ihtiyaçlar olarak gördüğü belirtildi. ensonhaber'de yayınlan haberde: Bahar aylarında Ukrayna'nın topraklarını geri almak için saldırı başlatmaya hazırlandığı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) içinde söz konusu savaş uçakları için yürütülen kampanyanın ivme kazandığı kaydedildi.

Pentagon yetkilisi: Nihai karar yok

Adı açıklanmayan üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, F-16'lara "karşı olduklarını düşünmediklerini" söyledi. Yetkili, nihai bir karar olmadığını da aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, F-16'larla savaş alanında "büyük avantajlara" sahip olacaklarını söylemişti.