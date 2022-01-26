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Dünya F-15 savaş uçakları suların ısındığı kritik bölgeye konuşlandırıldı!
Dünya

F-15 savaş uçakları suların ısındığı kritik bölgeye konuşlandırıldı!

NATO, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Moskova'nın olası bir saldırısına karşı ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 20:36:00 - 2022-01-26 21:07:03
F-15 savaş uçakları suların ısındığı kritik bölgeye konuşlandırıldı!

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir amacıyla ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi. Ayrıca uçakların Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

"Hava devriyesi birlikte daha güçlü"

Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basında, söz konusu savaş uçaklarının sayısının 6 olduğu ifade edildi.

 

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