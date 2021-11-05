Mutfağımızın geleneksel tariflerinden biri olan Ezogelin çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay ezogelin çorbası tarifi.

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

6 su bardağı sıcak su

Nane, tuz





Yapılışı

Mercimek, bulgur ve pirinci güzelce yıkayın. Suyu tencereye alıp kaynatın. Daha sonra yıkadığınız mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin ve tüm malzemeler yumuşayana kadar çorbayı pişirmeyi sürdürün. Soğanın kabuklarını soyup küçük küçük doğrayın. Tereyağını bir tavada eritin ve üzerinde soğanları ilave edip kavurun. Daha sonra ekleyin ve kokusunu çıkana kadar karıştırın. Ardından naneyi ilave edip karıştırmaya devam edin. Salçalı ve soğanlı sosunuzu yavaşça tencereye ekleyin ve çırpma teli ile karıştırın. Birkaç taşım kaynatın. Afiyet olsun.