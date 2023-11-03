Ezogelin çorbası tarifi: Diğer çorbaları geride bıraktılar! Nefis mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri

Kırmızı mercimek ile domates salçası ile lezzetli görünüşüyle ezogelin çorba tarifinin o leziz tadını bilmeyen varsa diye sizlerle paylaşmak istedik. Gaziantep’te bir ilçesindeki ezo gelinin adını almış çorba tarifidir. Biz ezogelin çorba denedik ve çok beğendik. Çocuklarınıza da hazırlayabileceğiniz doyurucu ve besleyici olan çorba tarifini onlarında seveceği lezzetli çorba tarifi. Misafirlerinize ve ailenize hazırlayabileceğiniz çorba tarifini sizlerde denemek isterseniz, videomuzu izlemeyi unutmayın.

Ezogelin Çorbası Tarifi Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 Türk kahvesi fincanı bulgur

Yarım Türk kahvesi fincanı pirinç

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

nane

kırmızı biber

karabiber

tuz

Ezogelin Çorbası Tarifi

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede kavrulur. Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek kavrulur.

Üzerine 1lt kadar su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır.

Bakliyatlar yumuşayınca ocak kapatılır.

Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.

1 yemek kaşığı un kavrulur, üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir.

Salça da kavrulduktan sonra 1 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır.

Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.

Tuzu da eklenerek 1-2 dk kaynatılır.

Ezogelin Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

Not: Gerekirse kıvamını ayarlamak için su ilave edilebilir. Suyun bir kısmını et suyu kullanabilirsiniz.

Nefis ezogelin çorbamız servise hazır.

Çorba kasesine alarak üzerinde evde hazırladığımız kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

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MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ NELER?

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç(iri doğranmış)

1 adet patates1 tatlı kaşığıtuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek

6 su bardağı sıcak su(1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

Üzeri İçin:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencere içerisine 1 litre su ekleyin.İçerisine kırmızı mercimeği, iri doğranmış olan patatesi, ince uzun şekilde kesilmiş havucu, zeytinyağı, sarımsakları ekleyin.

Ardından tencere kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. (orta ateş, 30 dk) (Az araşık kalacak şekilde)



El robotundan çorba için hazırlanan ve piştiğinden emin olunan sebzeleri pürüz kalmayacak şekilde çorba kıvamına gelene kadar geçirin.

Hala sıcakken içerisine tereyağı ekleyerek, lezzeti artırabilirsiniz.

AFİYET OLSUN