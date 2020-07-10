  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ezine'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:11:00 -
Ezine'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, Ezine ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerle müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alınan yangında, 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı