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Ezgi Yürekoğlu kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ezgi Yürekoğlu

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Ezgi Yürekoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ezgi Yürekoğlu kimdir? Ezgi Yürekoğlu kaç yaşında? Ezgi Yürekoğlu nereli?

26 Şubat 2019 Salı 00:41
Ezgi Yürekoğlu kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Ezgi Yürekoğlu

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Ezgi Yürekoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ezgi Yürekoğlu kimdir? Ezgi Yürekoğlu kaç yaşında? Ezgi Yürekoğlu nereli?

Ezgi Yürekoğlu kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Ezgi Yürekoğlu, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

12 Şubat 1990 tarihinde Tarsus'ta doğmuşum.Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan bir gençken, 2008 yılında kendimi, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde (uzun yazınca havalı oluyor) buldum. Çünkü oyuncu olmak isteyen her genç gibi “önce bir mesleğim olmalıydı”. Genelde aileler böyle der. Benimkiler de dedi, çok da normal karşıladım ve durumu fırsata çevirdim. Zira üniversitede, tiyatro kulübüyle tanıştım ve bu andan itibaren; üniversiteye gitmek hobim, tiyatro ise İstanbul'a gelme sebebim oldu. Burada birçok tiyatro oyununda; oyuncu, yönetmen yardımcısı, kostümcü, aksesuarcı olarak görev aldım. 2013 yılında mezun olmamla, 1 sene çeşitli çocuk oyunlarında ve belediyelerde yetişkin oyununda oynadım. 2014 yılında ise Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisansa başladım. 2 yıl daha zaman kazanmıştım. Beklediğimden çabuk geçen 2 sene sonunda ne yapacağımı bilemez haldeyken birkaç reklam görüşmesine gittim. Çok azı oldu. Başka bir amatör tiyatro oyunundan sonra, nihayet BKM Mutfak'la tanıştım. 2016 yılından beri hayallerimi gerçekleştirdiğim, iyi ki buradayım ve bu ekibin parçasıyım dediğim yerdeyim.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:41
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