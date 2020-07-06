Ezgi Mola: Aynı bu şekilde ölsün

Oyuncu Ezgi Mola, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde bir köpeğin öldürülmesine sert tepki gösterdi.

14 Mayıs sabahı Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesine bakan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir aracın yolda yatan köpeği ezdiği görüldü.

Yolda yatan ‘Max’ adındaki köpeğin Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. B.O. tarafından ezildiği ortaya çıktı. Köpek can çekişirken B.O.’nun aracıyla olay yerinden

uzaklaşması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken bunlar arasında dikkat çekenlerden biri de Ezgi Mola oldu.

‘Aynı bu şekilde ölsün'

Mola, “Şimdi bu kadın üniversitede. Prof. muş ya! Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin! Bunları böylesine berbat yetiştirenleri, bunları görüp ses etmeyenleri, olmayan vicdanlarını SSSSS!” ifadelerini kullandı.