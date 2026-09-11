Ezgi Apartmanı'nda 3 yakınını kaybeden anne: 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında karar, 10 Eylül'de görülen 13'üncü duruşmada çıktı. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 15 saat süren duruşmanın sonunda, kolon kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60) ile Mustafa Pekel'e (50) 8'er yıl hapis cezası verdi; iki sanık, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakolda imza atma adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Faciada yaşamını yitirenlerin yakınları karara tepki gösterdi. Binada avukat oğlu ile gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir. Onun için adalet istiyorum benim sesimi duysunlar" dedi.

Savcı 876 yıl 6 ay istemişti

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında pastane işletmecileri Kervancıoğlu ve Pekel ile pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan D. için 'olası kastla öldürme' ve 'olası kastla yaralama' suçlarından 876'şar yıl 6'şar ay hapis talep etmişti. Mütalaada fenni mesul Mehmet Tekin için 'bilinçli taksir' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, kamu görevlisi 7 sanık için ise 'taksir' suçundan 15'er yıla kadar hapis istendi.

Mahkeme heyeti, Kervancıoğlu ve Pekel'e cezayı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan verdi. Fenni mesul Mehmet Tekin (62) ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis ve 2 yıl meslekten men cezası aldı.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlilerinden eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48) ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) da aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet; iç mekan tasarımcısı Ertan D. (54) ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar Mehmet D. (58) ve makine mühendisi Mustafa Ş. (40) hakkında "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

"Kesilen kolonu kendim buldum"

Binada avukat oğlu Ahmet Can Zabun (31), avukat gelini Nesibe Kaya Zabun (27) ve 6 aylık torunu Asude Zabun'u kaybeden Nurgül Göksu, kararı kabullenmediğini söyledi. Enkaz başında geçirdiği günleri anlatan Göksu, "12 gün boyunca delil nöbeti tutmuş bir anneyim. Kesilen kolonu kendim buldum, kepçeyle kazdırdım da buldum" diye konuştu.

İddianamenin olası kasttan hazırlandığını, dosyanın savcısının da geçen duruşmadaki mütalaasında olası kast talep ettiğini anlatan Göksu, şöyle devam etti: "Bugün geldiğimiz noktada, tüm deprem davalarında bilinçli taksir veriliyor. Hadi olası kastı vermedin, 22 yıldan ceza veriliyor tüm deprem davalarında. Benim çocuklarımın davasında da 22 yıl verseydin de bu insanlara 8 yıl verip da nasıl serbest bırakırsınız."

Çocuklarını 8'inci günün sonunda enkazda bulduğunu söyleyen Göksu, "Çocuklarımı çöp poşetleriyle toprağa koydum, çocuklarım çöp değil. Benim çocuklarım pırlanta gibi evlatlardı" dedi. Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler."

"Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil" diyen Göksu, "Benim çocuklarımın adaleti sağlanıncaya kadar bu dosyanın bu davanın takipçisiyim" dedi.