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Spor Ezer geçer! Acımasız aslanın muhtemel rakipleri belli oldu!
Spor

Ezer geçer! Acımasız aslanın muhtemel rakipleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 15:12:00 -
Ezer geçer! Acımasız aslanın muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray, Zalgiris Vilnius’ı geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Zalgiris Vilnius’ı geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpia Ljubljana eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray'ın, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2. ön eleme turunu geçmesi halinde rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi’ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan'ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena’da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge’ün yolunu tuttu.

Slovenya Ligi’ni ilk sırada tamamlayan Olimpia Ljubljana kupaya uzanan takım olurken, Slovenya'nın Ljubljana şehrinde bulunan 16 bin 38 kişi kapasiteli Stozice Stadyumu’nda oynamaktadır. Geçen sezon 13 golle takımın en golcü futbolcusu 31 yaşındaki Bosnak orta saha oyuncusu Mario Kvesic, diğer bir Sloven takımı NK Celje’ye transfer oldu.
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