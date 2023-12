Ezberleri bozan açıklama! Maraş depremini tahmin eden uzmandan bomba sözler

Türkiye her gün büyüklükleri farklı birçok deprem yaşıyor. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, geçtiğimiz günlerde Gümüşhane ili lokasyonun da yaşanan 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde ki depremlerin Kuzey Anadolu Fayına paralel olarak ilerleyen bir fayın üzerinde gerçekleştiğini ve bu depremlerin kuzey Anadolu Fayını tetikleyecek güçte olmadıklarını belirtti. İçelli, Karlıova bölgesinde 7'leri bulabilecek bir depremin olabileceğini fakat Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde deprem beklemediği söyledi.

“Yedisu bölgesinde 6.0 ve 6. 5 civarında bir deprem yaşayabiliriz”

Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde bir depremi beklemediğini söyleyen İçelli, “ En son Erzincan, yani Gümüşhane lokasyonu olarak verilen 4'lük depremlerimiz vardı. Bir tanesi 4.3 diğeri 4.1 ve arkasından 3.7'lik bir depremimiz oldu. Bu depremler aslında Erzincan il sınırına yakın olmasına rağmen lokasyon koordinat farkı nedeniyle Gümüşhane Kelkit tarafı olarak görüldü. Bu depremler burada kuzey Anadolu fayına paralel olarak ilerleyen bir fayın üzerinde gerçekleşti. Bunlar kuzey Anadolu fayını tetikleyecek güçte değiller. Kısa kırıklar. Bu kısa kırıkların üzerinde yine aynı şekilde 5,5 ve 5,8'lerin üzerine geçemeyecek depremler yine olur. Bu depremler Yedi suyu tetikledi mi?, Biliyorsunuz insanlar bu konuda çok müzdarip, çok korkuyorlar. Burada Yedisu sismik boşluğu üzerinde kırık bir yapı var. Yedisu bölgesinde 6.0 ve 6. 5 civarında bir deprem yaşayabiliriz. Ben burada 7 deprem senaryosuna inanmıyorum. Çünkü zamanında burası yeterince deşarj olmuş. Burada ki kayma hızını da hesapladığımız da 6,5'un üzerinde 7 su üzerinde bir deprem beklemiyoruz” dedi.

“Tercan, Aşkale ve Erzurum yine 6.0, 6. 5'lere varabilecek depremler yaşayabilir”

İçelli, Tercan, Aşkale ve Erzurum 6.0 ve 6. 5'lere varabilecek depremlerin yaşanabileceğine değinerek , “Biraz daha Karlıova'ya doğru indiğimizde burada çok kırıklı bir yapımız var. Burada 7'leri bulabilecek bir deprem her an gelebilir. Baktığımızda burada deprem periyotları her 4 yılda bir 5'lik, her 13 yılda bir de 6'lık deprem yaşıyoruz. Ve 250 yılda birde 7 buçukluk deprem var. Burada öncelikle Tercan, Aşkale ve Erzurum yine 6.0, 6.5'lere varabilecek depremler yaşayabilir. Tabii bunun zamanını kimse söyleyemez. Birde şöyle bir spekülasyonlar devam ediyor. İl il gezip de seminerler veriyorlar mesela. Bazı yabancı bilim insanı diye tanıttıkları inşaat mühendisleri gibi insanları çıkartıp deprem uzmanı böyle söyledi diye ortaya çok düşürüyorlar. İnanın gerçekten sadece rant uğruna yapılmış şeyler. Bunlara lütfen inanmayınız. Özellikle sponsorluklar aracılığıyla yapı kimyasalları satarken gelip de Erzincanlıyı, Malatyalıyı, Maraşlıyı, Kayseriliyi üzmenin anlamı yok. Veri ve Fay parametreleri ile konuşmak gerekli" diye konuştu.