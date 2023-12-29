  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahipleri de kiracılar da çıra gibi yanacak! Milyonlara “Eyvah eyvah” dedirtecek gelişme

Başaramayacaklar! Gazze’yi unutturmak istiyorlar

Türkiye için yola çıktı! Boğazını yırtarcasına bağırarak geliyor! 1, 2, 3, 5... Oraya kadar varacak

Asgari ücrette vergiyi kaldırdı 578 dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamanı verdi! Sol hayal satar Erdoğan yapar

Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Ahmet Hakan çılgına döndü! “Ulan” tepkisi gündeme oturdu! Bunların etrafında “Abi biraz düzgün konuş ya” diyen kimse kalmadı mı?

İsrail hastaneleri yaralı askerlere yetişemiyor! 6 bin yaralı asker sistemi çökertti

Ali Babacan’dan flaş karar! Tüm Türkiye’ye böyle ilan etti

STK’lardan çağrı: Ahlâksız diziler yayından kaldırılsın

Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı
Gündem Ezberleri bozan açıklama! Maraş depremini tahmin eden uzmandan bomba sözler
Gündem

Ezberleri bozan açıklama! Maraş depremini tahmin eden uzmandan bomba sözler

Yeniakit Publisher
2023-12-29 14:47:00 -
Ezberleri bozan açıklama! Maraş depremini tahmin eden uzmandan bomba sözler

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde deprem beklemediğini söyledi.

Türkiye her gün büyüklükleri farklı birçok deprem yaşıyor. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, geçtiğimiz günlerde Gümüşhane ili lokasyonun da yaşanan 4.3 ve 4.1 büyüklüğünde ki depremlerin Kuzey Anadolu Fayına paralel olarak ilerleyen bir fayın üzerinde gerçekleştiğini ve bu depremlerin kuzey Anadolu Fayını tetikleyecek güçte olmadıklarını belirtti. İçelli, Karlıova bölgesinde 7'leri bulabilecek bir depremin olabileceğini fakat Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde deprem beklemediği söyledi.

 “Yedisu bölgesinde 6.0 ve 6. 5 civarında bir deprem yaşayabiliriz”

Yedisu fayı üzerinde 7 büyüklüğünde bir depremi beklemediğini söyleyen İçelli, “ En son Erzincan, yani Gümüşhane lokasyonu olarak verilen 4'lük depremlerimiz vardı. Bir tanesi 4.3 diğeri 4.1 ve arkasından 3.7'lik bir depremimiz oldu. Bu depremler aslında Erzincan il sınırına yakın olmasına rağmen lokasyon koordinat farkı nedeniyle Gümüşhane Kelkit tarafı olarak görüldü. Bu depremler burada kuzey Anadolu fayına paralel olarak ilerleyen bir fayın üzerinde gerçekleşti. Bunlar kuzey Anadolu fayını tetikleyecek güçte değiller. Kısa kırıklar. Bu kısa kırıkların üzerinde yine aynı şekilde 5,5 ve 5,8'lerin üzerine geçemeyecek depremler yine olur. Bu depremler Yedi suyu tetikledi mi?, Biliyorsunuz insanlar bu konuda çok müzdarip, çok korkuyorlar. Burada Yedisu sismik boşluğu üzerinde kırık bir yapı var. Yedisu bölgesinde 6.0 ve 6. 5 civarında bir deprem yaşayabiliriz. Ben burada 7 deprem senaryosuna inanmıyorum. Çünkü zamanında burası yeterince deşarj olmuş. Burada ki kayma hızını da hesapladığımız da 6,5'un üzerinde 7 su üzerinde bir deprem beklemiyoruz” dedi.

 “Tercan, Aşkale ve Erzurum yine 6.0, 6. 5'lere varabilecek depremler yaşayabilir”

İçelli, Tercan, Aşkale ve Erzurum 6.0 ve 6. 5'lere varabilecek depremlerin yaşanabileceğine değinerek , “Biraz daha Karlıova'ya doğru indiğimizde burada çok kırıklı bir yapımız var. Burada 7'leri bulabilecek bir deprem her an gelebilir. Baktığımızda burada deprem periyotları her 4 yılda bir 5'lik, her 13 yılda bir de 6'lık deprem yaşıyoruz. Ve 250 yılda birde 7 buçukluk deprem var. Burada öncelikle Tercan, Aşkale ve Erzurum yine 6.0, 6.5'lere varabilecek depremler yaşayabilir. Tabii bunun zamanını kimse söyleyemez. Birde şöyle bir spekülasyonlar devam ediyor. İl il gezip de seminerler veriyorlar mesela. Bazı yabancı bilim insanı diye tanıttıkları inşaat mühendisleri gibi insanları çıkartıp deprem uzmanı böyle söyledi diye ortaya çok düşürüyorlar. İnanın gerçekten sadece rant uğruna yapılmış şeyler. Bunlara lütfen inanmayınız. Özellikle sponsorluklar aracılığıyla yapı kimyasalları satarken gelip de Erzincanlıyı, Malatyalıyı, Maraşlıyı, Kayseriliyi üzmenin anlamı yok. Veri ve Fay parametreleri ile konuşmak gerekli" diye konuştu.

Sosyal medyada gündem olan video! Depreme aldırış etmeyip yemeğe devam ettiler
Sosyal medyada gündem olan video! Depreme aldırış etmeyip yemeğe devam ettiler

Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan video! Depreme aldırış etmeyip yemeğe devam ettiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı
Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı

Gündem

Ne oldu merak ediliyor! Deprem bölgesinde heyecanlandıran sıvı

NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah
NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Gündem

NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Poliçe yaptırmayanlara son uyarı! Deprem sigortasında fiyatlar arttı
Poliçe yaptırmayanlara son uyarı! Deprem sigortasında fiyatlar arttı

Ekonomi

Poliçe yaptırmayanlara son uyarı! Deprem sigortasında fiyatlar arttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23