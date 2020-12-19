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Sağlık Ezber bozan mesafe açıklaması: Virüs kaç metreden bulaşır?
Sağlık

Ezber bozan mesafe açıklaması: Virüs kaç metreden bulaşır?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, virüsün kaç metreden bulaşabileceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 21:13:00 -
Ezber bozan mesafe açıklaması: Virüs kaç metreden bulaşır?

Koronavirüste bulaşın özellikle ev içi temas yoluyla gerçekleştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Ümit Savaşçı, ev içinde de maske kullanmanın önemine dikkat çekti.

'Kapalı ortamlarda maske kullanılmazsa 15 dakika sürede virüs bulaşabilir'

"Şubat ayından beri koronavirüs ile ciddi mücadele ediyoruz. Bu süreçte herhangi bir antikor pozitifliğim olmadı." diyen Savaşçı, "Bunun da nedeni, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve el hijyenimize dikkat etmemiz. Bütün damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda özellikle 2 metre mesafeye dikkat etmek lazım. Kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla sürede virüs taşıyan birisiyle maskesiz olarak bir arada bulunursanız, bulaş gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

'6 metreden fazla mesafeden de bulaşabilir'

Doç Dr. Ümit Savaşçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada etkileyici faktörler de var; ortam hiç havalandırılmıyorsa, taşıyıcı kişiler o ortamlara belli süre gelip virüs bulaştırdılarsa, özellikle ses tonu yüksek olan insanların yüksek sesle konuşması da damlacık yoluyla damlacıkların uzak mesafelere virüsün taşınmasına neden olabilir. Özellikle çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var. Maskenin koruyuculuğu vardır. Ortamda iki kişi de maske takarsa, yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk olacaktır. Virüs taşıyan birisi de olsa maske taktığı sürece tabii 2 metre mesafeyle yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuk gerçekleşiyor."

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