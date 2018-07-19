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Ezber bozan bedelli askerlik açıklaması! '28 gün askeri eğitim yerine...'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, bu bedelli askerliğin öncekilerden farkının 28 gün askerlik eğitimi alacak olmaları olduğunu belirterek, "28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocalar dersler verecek." dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:56
Ezber bozan bedelli askerlik açıklaması! '28 gün askeri eğitim yerine...'

Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ulusal ordu anlayışıyla silahlı kuvvetlerinin örgütlendiği bir Cumhuriyet'tir. Ulusal ordu, hem bizim için çok hayatidir ve vatan savunması bakımından çok önemli görevleri vardır hem de ulusal bilincin teşekkülünde çok önemli bir rolü yerine getirir. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin bu vasfının devam etmesine ilişkin hassasiyet her zaman muhafaza ediliyor. Bedelli askerlik esasında; toplumsal şartların getirdiği bir ihtiyaç olarak silahlı kuvvetlerin kendi bünyesine alabileceğinden daha fazla askerlik çağına gelmiş olanların, bu hizmetlerini topluma yönelik olarak yapmaları ve bunu talep etmeleri halinde, silahlı kuvvetlere ilişkin hizmetlerini bir başka yöntemle yerine getirmeleri şeklinde bir yaklaşımdır.

Eğer kişinin şartları ve durumu, bedelli biçiminde bu görevi ifa etmesine imkan tanıyor ise bunu onlara verilen bir hak olarak görmek gerekir. Çünkü bedelli; askerlik çağına gelmiş ama askeriyenin alabileceğinden daha fazla olan kesimleri bir şekilde eritebilmek ve nüfusun olağan akışı içerisinde teşekkül eden bu sayının askerliğe ilişkin taleplerini, askeriyenin kabul edebileceğinin ötesinde karşılayabilmek için bir yöntemdir."

Naci Bostancı, bu bedellinin öncekilerden farkının, 28 gün askerlik eğitimi olduğunu bildirdi. 

"Bu eğitimi askeri eğitim olarak değil, daha çok teorik eğitim olarak görmek gerekir. Çünkü, askeriyeyi, askerlikten uzak bir şekilde sadece para verilerek geçilen bir aşama olarak görmüyoruz." diyen Bostancı, 28 günlük eğitim sürecinde; askeriye, toplumsal hayat, Türkiye'nin jeopolitiği, tarihi ve geleceği konusunda yetkin hocaların dersler vereceğini aktardı.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, 1 milyon 324 bin kişinin bedelli kapsamına girdiğini ifade etti. 

Genellikle kapsama girenlerin üçte bire yakınının başvurduğuna değinen Bostancı, öyle olması durumunda 400 bin civarında müracaat beklediklerini dile getirdi. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:56
  1. naci bostanci
  2. Bedelli Askerlik
  3. Açıklama

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