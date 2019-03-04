0553 313 94 23

Ezber bozan 28 Şubat yazısı! "Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik"

28 Şubat Darbesi'ni ve sonrasında dindar insanlara yapılan zulümleri nefretle an şu günlerde, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik" başlıklı bir yazı yayımladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:23
Ezber bozan 28 Şubat yazısı! "Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik"

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan bugünkü yazısında, 28 Şubat zulmünün doğurduğu vahim sonuçları köşesine taşıdı. Kaplan, 28 Şubat Darbesi'nin, İslam'ı protestanlaştırdığını söyledi.

İşte Yusuf Kaplan'ın o yazısı:

Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik

Dünyanın bütün dengelerini altüst eden iki vahşî dünya savaşından sonra inşa edilen Soğuk Savaş düzeni, kapitalizm ile sosyalizm arasında danışıklı dövüşe dayalı sahte bir düzendi.

Soğuk Savaş’ın gerisinde ABD’yi her bakımdan ele geçiren ABD’deki Yahudi gücü vardı.

Soğuk Savaş, ABD’ye (daha doğrusu, ABD’yi ele geçiren Yahudi gücü’ne) hem ABD içindeki hem de dünya ölçeğindeki gücünü pekiştirmek, tahkim etmek için zaman kazandırmak amacıyla icat edilmişti.

Yahudi gücü, yaklaşık yarım asırlık süre zarfında ABD’yi her bakımdan ele geçirmeyi başardı.

Türkiye’deki laik sistem, 28 şubat darbesiyle küresel sistemin uydusu olduğunu bir kez daha ispatladı

Yahudi gücünün başını çektiği küresel sistemin önünde yeni bir tehlike belirdiğine hükmedildi.

Bu tehlikeyi, dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Cleas, “Küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslâm’dır” diyerek açıkça ifade etmişti.

Soğuk Savaş bitirilecek, İslâm’la savaş, “terörizmle savaş” maskesi altında NATO’nun temel stratejisi olarak benimsenecekti.

Küresel sistem, açıkça İslâm’ı hedef tahtasına yatırırken, Türkiye’de 28 Şubat’ın altyapısı hazırlandı ve 28 Şubat’ta sokaklarda tanklar yürütüldü.

Küresel sistem, İslâm’ı hedef tahtasına yatırdı; küresel sistemin uydusu olduğunu gösteren Türkiye’deki laik sistem de İslâm’ı “irtica” numarasıyla en büyük tehdit olarak belirledi.

Temelde üç boyutundan söz edilebilecek çok büyük bir ihanetti bu.

28 Şubat’ın üç büyük ihaneti

Cuma günkü yazımda 28 Şubat’ın üç büyük ihanetini kısaca şöyle özetlemiştim:

1. “İrtica tehlikesi” numarasıyla, bu toplumun varlık nedenini oluşturan, tarih yapmasını mümkün kılan İslâmî kimliğinin bastırılması, ruhköklerinin kurutulmaya çalışılması.

2. Bu toplumu bin yıl birbirine kenetleyen İslâmî kimliğin aşağılanması, zayıflatılması, buna mukabil etnik kimliklerin kaşınması, Türkiye’nin parçalanmanın eşiğine fırlatılması...

3. “Ilımlı İslâm” projesi olarak da bilinen İslâm’ın protestanlaştırılması projesinin önünün açılması, İslâmî kesimlerin zihnen dönüşüme uğraması, zihnî bir savrulmanın eşiğine yuvarlanması...

Bu üç ihanetten ilk ikisini söz konusu yazımda ayrıntılı olarak mercek altına almıştım. Bu yazıda üçüncüsü ama sonuçları bakımından en tehlikelisi üzerinde yoğunlaşmak istiyorum.

28 Şubat’ın en büyük ihaneti: İslâm’ın protestanlaştırılması projesi

28 Şubat darbesi, İslâm’ın bin yıl bayraktarlığını yapan bu topraklardan İslâm’ın izlerini silme projesiydi.

O yüzden bin yıl sürecek dendi.

Bin yıl sürmedi ama bizi zihnen dönüştürdü: Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik!

Burada başörtüsü-tesettür ilişkisi üzerinden kurduğum cümle, hayatın her alanına uyarlanacak bir cümledir; meseleyi başörtüsü-tesettür meselesine indirgemek istemem.

Aslında dikkat çekmek istediğim nokta şu: Neyin mücadelesini verdik ama nerelere savrulduk?

Tesettürün ruhundan neredeyse eser kalmadığını görünce, biz başörtüsü mücadelesini bunun için mi verdik, diye sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. O yüzden yaşadıklarımızın muhasebesini yapmak zorunda olduğumuz zorlu bir süreçten, her alanda bir çözülme, tefessüh ve yozlaşma yaşadığımız bir tür yok oluş sürecinden geçtiğimizi görmek ve bu süreci nasıl tersine çevirebiliriz, sorusu üzerinde kafa yormak zorundayız.

28 Şubat postmodern darbesi, önceki darbelerden çok farklıydı; adı üstünde klasik / modern bir darbe değildi; zihnî dönüşümü hedefleyen, toplumu psikolojik olarak çökerterek zihnen dönüştürmeyi amaçlayan, sağ gösterip sol vuran, ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışan sinsi, ikiyüzlü, postmodern bir darbeydi.

Bu anlamda başarılı olmuştu: Toplumun özellikle İslâmî kesimlerine zihnen diz çöktürülmüş, zihnî bir savrulma yaşanmasına neden olmuştu. Elbette ki, bu, hâdisenin bir yönüydü; hâdisenin başka yönleri, başka boyutları da vardı.

Belki de 28 Şubat süreciyle ilgili olarak kurulabilecek en sarsıcı ve tedirgin edici cümlelerden biri şöyle bir cümle olabilirdi bu noktada: 28 Şubat, bizim Müslümanlığımızın kalitesini ve kalibresini görmemize imkân tanıyan bir turnusol kâğıdı işlevi gördü aynı zamanda.

İslâm’ın protestanlaştırılması projesi, FETÖ’ye havale edilmişti; sadece Türkiye ölçeğinde değil, bütün dünya genelinde.

Küresel sisteme itiraz etmeyecek, hayattan uzaklaştırılan, bireysel bir inanç meselesine indirgenecek, direnme ve varolma imkânları yok edilecek, fosilleştirilmiş bir İslâm anlayışı icat edilmeye çalışıldı.

28 Şubat’tan bu yana özellikle İslâmî kesimlerin konformizme, oportünizme teslim olmaları, sefih sekülerleşme biçimlerine yenilmeleri, İslâmî duyarlılıklarını yitirmeye, toplumun yoksul kesimlerinin sorunlarına karşı duyarsızlaşmaya başlamaları, rantçılığa alışmaları, helâl-haram ölçülerini hiçe saymaları, 28 Şubat’la başlayan zihnî savrulmanın sonuçlarıdır.

Sekülerleşme biçimlerinin İslâmî duyarlılıklarımızı ve iddialarımızı buharlaştıran bu zihnî savrulma biçimleriyle yüzleşip hesaplaşamazsak, bu toplumun değerlerinin çözülmesinin, çürümesinin önüne geçemeyiz ve bize umut bağlayan mazlumların umutlarının suya düşmesine engel olamayız.

Yeniden-Müslümanlaşmak zorundayız.

Bunun için de önce kendimize çeki düzen vererek mazlumların umudunun diri kalmasını sağlayacak uzun soluklu bir medeniyet yolculuğuna çıkmamızı sağlayacak zihnî, kültürel, sosyal ve ahlâkî adımları daha fazla geciktirmeden atmak boynumuzun borcudur. Vesselâm.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:23
  1. Yusuf Kaplan
  2. Köşe yazısı
  3. Yeni Şafak yazarı
  4. Yeni Şafak Gazetesi
  5. 28 Şubat Darbesi
  6. 28 Şubat darbesi yasakları
  7. başörtüsü zulmü
  8. Tesettür

YORUM YAZ

  • Adem EvliyaAdem Evliya24 dk önce
    Fıkıh Usûlündeki "füru'at"ın ne anlama geldiği biraz geç anlaşılmış oldu!
  • FerhatFerhat51 dk önce
    28 subat tehlikesi hala devam ediyor, ve 1000 yilgecsededevam edecektir, sadece darbe ve faili mechul cinayetlerin arkasinda olan derin siyonist gücler buna simdillik gerek duymuyor.Zira sisitem ve projeler bunlarin kurguladigi yönde gelisiyor. Suriye isgal edildi ve PKK devletinin kurulmasi icin zeminler atildi. Ayni tezgah yakinda iran üzeindden kurgulanmaya calisacak, zira son günlerde Trump un damadi Kuhner ile yogun gecen görüsmelerin ana sebebi budur. 17 yüzyilda Avruapada oldugu gibi bir mezhep savaslari planlaniyor. Zira 17 yüzyilda siyonistler protestanligi gelistirip bunlari katolokler ile savastirmis ve neticede 70000 insan hayatini kaybetmisti. Bitab ve harab olan avrupa böylelikle iblisin veletlerinin kortolüne düsmüstü. Simdi ayni tezgah ortadoguda kurgulaniyor.Darbeler ancak hic kimsenin agzindan "LA ILAHE ILLALLAH" kelimesini duymadiginiz gün bitmistir ve gerek kalmaistir.
  • ahmedahmed1 sa önce
    "Başörtüsü mücadelesini kazandık ama tesettürü kaybettik"Çok doğru.Daha da acısı mevcut "tesettürlü" kadınların %90'ı namaz kılmıyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
  1. Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
  2. Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
  3. Demir hırsızlarını sivil jandarma..
  4. AK Partili Aday’dan örnek davranış
  5. Mersin'de kayıp genç ölü bulundu
  6. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
  7. Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın..
  8. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
  9. Çanakkale’de cinayet
  10. Mısır'daki idamlara tepki
  11. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
  12. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
  13. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
  14. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
  15. "İki duran toptan goller yedik"
  16. Kırklareli’de karbonmonoksit..
  17. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi:..
  18. Nevşehir’de hakkında arama kararı olan..
  19. Ünlü nükleer bilimcisi Malatya’da..
  20. Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına..
  21. Nevşehir’de FETÖ’dan 12 kişiye yasal..
  22. Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle..
  23. En çevreci il Manisa
  24. Kaymakam Çelik’ten satrançta derece..
  25. Lösemi olan arkadaşları için gönüllü..
  26. Potasyum bromür nedir? Bromürün..
  27. Gaziantep'ten ihracat rekoru
  28. Tokat sanayi sitesinde kentsel dönüşüm..
  29. MHP’li Akçay: "Cumhur İttifakı mertçe..
  30. Konya’da Muhasebe Haftası etkinliği
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk