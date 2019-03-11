0553 313 94 23

Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Taksim Meydanı'nda ezanı ıslıklayan kadın göstericiler hakkında açıklama yaptı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle İstanbul Taksim Meydanı'nda okunan ezanı ıslıklayan ve kendilerine 'O...pu' diyen kadınlar hakkında açıklama yaptı.

İşte Ömer Çelik'in Taksim'deki rezalet hakkındaki sözleri;

Bu yürüyüşü organize edenler ‘bizim kastımız yoktu’ diye açıklama yaptılar. Biz görüntüleri inceledik, kapsamlı bir sosyal medya araştırması da yaptırdım. Yürüyüşe katılıp da burada bulunanların daha sonra bu konuyla ilgili bahsettiğiniz tweetlerinin, açıklamalarını da analiz ettirdik. Bahsettiğiniz şekilde açıklama var. Onun dışında çok sayıda açıklamada da; kendilerinin ezanı protesto ettiklerini ve orada bulunurken de, burada ifade etmek istemediğim; ezanla da hesaplaşma içinde olduğuna dair, onları da incelediğinizde yürüyüş de bunu yaptık diyenlerin hesabını incelediğinizde böyle bir durum çıkıyor…

Orada bir ezan protestosu yapılmıştır. Yürüyüş komitesindeki şahıslar biz yapmadık diyorlar…

Belli bir grubun da ezan protestosunu gerçekleştirdiği açık ve net ortadadır. Bugün analizlerde de, bu şahıslar tarafından da sahiplenilmektedir. Tabi ne zaman ezan ile ilgili, kutsal ile ilgili bir saygısızlık söz konusu olsa CHP herhangi bir şekilde ses vermiyor. Ne zamanki biz bu konuyla ilgili hassasiyetini gündeme getirdiğimizde, hassasiyet gündeme geldiğinden itibaren gerçeğin böyle olmadığını ispat gayretine düşüyorlar.

CHP yöneticilerine tavsiyelerimiz şudur. Ezan konusunda, bayrak konusunda hassasiyetlerini vurgulasınlar. Ondan sonra söyleyecekleri cümleyi söylesinler. Ezanın Türkiye’de ideolojik bir dayatma olduğuna dair yapılan açıklamalar, ezanın Türkiye’de belli bir kesimin, haşa günde 5 vakit hakimiyetini ilan etmesi için kullanılan bir şey olduğuna dair açıklamalar, yürüyüşe katılanların bir çoğu tarafından dile getiriliyor.

Ezan-ı Muhammedi, dinin bu ülkenin semalarında ebediyen okunması için, ezan sesinin kalplerde yankılanması için bu sürecin karşısında büyük bir bedel ödenmiştir. Türkçe ezan meselesinden beri yakından takip ediyoruz. Şimdi dün de bugün de baktırdım. Ezanı protesto ettiklerine dair, sadece erkek egemen kültürle değil, ezanla dinle hesaplaşma içerisinde olduklarına dair yoğun şekilde açıklamalara devam ediyorlar. Bunu incelettirirseniz önünüze geliyor.

Tabi ki vatandaşımız hassasiyet göstermektedir. Millet olma hassasiyetinin bir gereğidir. Ezan-ı Muhammedi konusunda milletimizin hassasiyeti onu millet yapan unsurların başında gelmektedir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:49
  1. İstanbul
  2. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik
  3. Ezanı ıslıklayan kadınlar
  4. Flaş açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya baktın mı Meral hanım!.."
    1. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Yücel..
    3. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    4. Tatvan, muaythai milli takım..
    5. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    6. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    7. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    8. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    9. Depremin merkezinde Pisa Kulesini..
    10. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    11. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    12. Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı
    13. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine..
    14. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa..
    15. Dağda mahsur kalan 7 arkadaş kurtarıldı
    16. Rektör Durmuş, Katar Ankara..
    17. Diyanet-Sen Elazığ Şubesinden ezana..
    18. Talip Geylan’dan İstiklal Marşı’nın..
    19. Serin ve yağışlı hava geliyor
    20. Haliliye’de kültür evleri yapımı..
    21. Van Büyükşehir Belediyespor Bayan..
    22. Havuzda uluslararası başarı
    23. En genç milletvekilinden siyaset..
    24. Ordu’da Artvinliler kurtuluş günlerini..
    25. Akıncı Üssü davası
    26. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet..
    27. İstasyon Gemicilerspor Zonguldak..
    28. Bilal Erdoğan’dan gençlere mesaj
    29. Milletvekili Güneş adaylara destek..
    30. 5 ilde FETÖ operasyonu! Tutuklamalar var
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var