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“Ezanı değil polisi ıslıkladılar” diyen solcuları çürüten görüntüler!

8 Mart’ta feministler ezanı ıslıkladı. Başını CHP’lilerin çektiği solak tayfa, ezanın değil polisin ıslıklandığını, kendilerinin ezana saygılı olduklarını savundu. Ezana saygı duyduklarını söyleyen solcular, Validebağ Camii yapılırken ezan sesi istemiyoruz eylemleri düzenlemişti. Aşağıda, Validebağ Camii yapılırken ezana karşı ayaklanan solcuların videosunu paylaşıyoruz;

13 Mart 2019 Çarşamba 13:22

 yeniakit.com.tr  8 Mart’ta feministler sokağa döküldü. Her sene olduğu gibi yine kadın hakları değil, dini ve milli değerlerin hedef alındığı gösteriler düzenlendi. Dine olan kinlerini daha fazla içlerinde tutamayan feministler, yatsı vaktinde okunan ezanı dahi ıslıkladı. Olaya canlı tanıklık eden Taksim esnafı, feministlerin ezan okununca ıslık çalmaya başladıklarını anlatarak olayın vehametini gözler önüne serdi.

Solculardan aynı savunma: Ezana saygılıyız

Feministlerin skandalı kamuoyunda büyük infiale neden oldu. Başını CHP’nin çektiği solcularsa, olayın canlı tanıklarına rağmen feministleri savundu, ezanı değil polisleri ıslıkladıklarını iddia etti. CHP, HDP ve solcuların güdümündeki İYİ Parti ile Saadet Partisi, herkesin ezana saygılı olduğunu savundu, adeta milletin aklıyla alay edercesine, görüntülere ve tanıklara rağmen polisin ıslıklandığı yalanını sürdürdü.

Validebağ’da “ezan istemiyoruz” demişlerdi

Solcuların ezana saygılı olduklarını söylemesi, akıllara yıllar önce Validebağ Camii’nin inşaatı sırasında, “Ezan sesi duymak istemiyoruz” diyen kadınları getirdi. Akit muhabirine açıklamalarda bulunan Nursen Beygo isimli kadın, “Ben sabaha karşı dalacağım an niye caminin, hocanın ezan sesiyle uyanayım, zaten duyuluyor. Yani bunlar sinir verici şeyler. Bıraksınlarda şu son anlarımızı biraz rahat yaşayalım” diyerek niyetlerinin ezan düşmanlığı olduğunu açıkça ortaya koymuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • AhmetAhmet4 dk önce
    Uyku ilacını bol al problem tümden cözülzün:)

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