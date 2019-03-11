Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!

Sera Kadıgil, ezana hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor ve hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sera Kadıgil; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?" ifadelerini kullanmıştı.

Kadın yürüyüşüne, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ve CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok da katılmış.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen ve ezanın okunmasıyla birlikte ıslık çalmaya başlayan kadın gruplarının yürüyüşüne ezana yönelik hakaretleriyle yargılanan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil'in de katıldığı ortaya çıktı.

Kaftancıoğlu, Altıok ve Kadıgil de katılmış

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Taksim'deki kadın yürüyüşüne ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" Yaşasın kadın dayanışması..." ifadeleri yer aldı.