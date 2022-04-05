Ramazan ayında en çok merak edilen soruların başında “Ezan okunurken oruç açılır mı?” sorusu geliyor. Peki, ezan okunduğu anda oruç bozulur mu?

Ezan okunduktan sonra mı oruç açılır? Ezan okunduğu an oruç açılır mı?

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte ise oruçlar açılıyor. Bu noktada pek çok kişi “Orucu açmak için ezanın bitmesi gerekir mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Din büyükleri, ezanın okunduğu an orucun bozulabileceğini ancak ezanın dinlenmesinin ve sözlerinin tekrarlanmasının sünnet olduğunu ifade ediyor.