Ezan düşmanı TİP'li Sera bu kez de Mehmetçiği hedef aldı!

HDP ile ittifak yaparak Meclis’e giren Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu savunarak Mehmetçik'e yapılan iftirayı destekledi.

Sera Kadıgil’in ifadeleri TİP Genel Merkezi’nin sosyal medya hesabından önceki akşam video olarak paylaşıldı.

Tanrıkulu'na tepki gösteren CHP'yi eleştirdi

Kadıgil, Tanrıkulu’nun sözleriyle ilgili “Milletimizin gözbebeği TSK’yı töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir.” diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ı eleştirdi.

“Burada düşünülmesi gereken şey, Sezgin Tanrıkulu’nun beyanı değil, ona karşı Faik Öztrak’ın verdiği kabul edilemez cevap. CHP daha kaç kere bu ülkede yaşayan Kürt yurttaşların eşitlik mücadelesini görmezden gelecek bunu merak ediyorum.” diye sordu. “Kılıçdaroğlu’na destek olduğumuz için pişman değiliz.” notunu düştü. “Burada yapılması gereken ‘Evet, burada ne oluyor?’ diye sormak mı, yoksa kendi yoldaşını, partilini ırkçı saldırıların hedefi haline getirmek mi?” cümlelerini kurdu.

"Bir milletvekili sorumluluğuyla hesap soruyor"

“Sezgin Abi’nin beyanatlarını açık açık söyleyebileceğim bir partiye geçmiş olmanın rahatlığıyla konuşmak istiyorum.” diyen Kadıgil, konuşmasının devamında şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Şunu çok iyi biliyorum ki CHP’deki arkadaşlarıma sorun yüzde 70’i içinden ‘Ya Sezgin Abi haklı da şimdi ne gerek vardı’ diyeceklerdir. Asıl ne hissettiklerini söylemeyecekler. Sezgin Tanrıkulu bir hukukçudur. Ömrünü insan haklarına vakfetmiş bir avukattır. Bir milletvekili sorumluluğuyla, 15 insanın üniformalı kişilerce helikopterlerden atılarak katledilmesi ve bunun delillerle sabit olmasından bahsediyor. Bir milletvekili sorumluluğuyla hesap soruyor.”