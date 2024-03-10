Ezan düşmanı Sera Kadıgil'i CHP'den vekil yapanlar seçim yaklaşınca: Ezan arası verelim!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de seçmenlerine hitap etti.

Özel konuşurken ezan okunmaya başladı. Özgür Özel konuşmasına, "Ezanı dinleyip devam edelim" diyerek ara verdi.

Özgür Özel'in konuşmasına "ezan arası" vermesi, TİP'li Sera Kadıgil'i akıllara getirdi.

Ezan sesinden rahatsız olduğunu gizlemekten geri durmayan TİP'li Kadıgil'i CHP'den milletvekilleri yapanların, seçim meydanında konuşurken "ezan arası" vermesi iki yüzlülük olarak yorumlandı.

CHP'li Sera Kadıgül, paylaştığı şu sosyal medya mesajıyla tartışma konusu olmuştu:

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“O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur yaf resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imam mı kesiyim?”