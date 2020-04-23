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Aktüel

Eyyübiye’de 23 Nisan coşkusu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı bayrak sallayarak kutladı.

2020-04-23 21:30:20 -
Eyyübiye’de 23 Nisan coşkusu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte 23 Nisan’ı bayrak sallayarak kutladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle etkinlikleri iptal edilen çocuklarla birlikte bayrak sallayarak 23 Nisan’ı kutladı. Ekipler tarafından dağıtımı yapılan bayrakları ellerine alan ve balkonlara koşan çocuklar, Kuş’la birlikte bayrak sallayarak, 23 Nisan’ı kutladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği ile birlikte Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte kutladı.

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