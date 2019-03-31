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Eyyübiye yerel seçim sonuçları son dakika | Şanlıurfa Eyyübiye 2019 seçim sonuçları

31 Mart 2019 Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Siverek seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Eyyübiye'de son durum ne? Eyyübiye yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Eyyübiye oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Eyyübiye'de son durum nedir? Eyyübiye'de hangi parti önde? Eyyübiye yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları...

31 Mart 2019 Pazar 04:36
Eyyübiye yerel seçim sonuçları son dakika | Şanlıurfa Eyyübiye 2019 seçim sonuçları

 

31 Mart 2019 Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Siverek seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Eyyübiye'de son durum ne? Eyyübiye yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Eyyübiye oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Eyyübiye'de son durum nedir? Eyyübiye'de hangi parti önde? Eyyübiye yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları...

Eyyübiye partilerin oy oranları

Eyyübiye'nin seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek.Eyyübiye seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Eyyübiye yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Eyyübiye hangi parti en fazla oy aldı? Eyyübiye  belediyesini kim kazandı? Eyyübiyeseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Eyyübiye yerel seçim sonuçları, Eyyübiye 2019 yerel seçimsonuçları, Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Eyyübiye partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

ŞANLIURFA EYYÜBİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Eyyübiye belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Eyyübiye yerel seçim sonuçlarına göre Eyyübiye belediyesini kim kazandı? Eyyübiye belediyesi hangi partiden? Eyyübiye 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Siverek hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Eyyübiye yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Eyyübiye seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Eyyübiye seçim sonuçlarını, Eyyübiye'de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Eyyübiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

BDP % 30

MHP % 2

Şanlıurfa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Celalettin Güvenç % 61

BDP adayı Osman Baydemir % 30

MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)

Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

CHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ahmet Geçit

Birecik: Hüseyin Kıran

Bozova: Şıhmüslüm Bayar

Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra

Eyyübiye: Sinan Kılıç

Halfeti: Ekrem Morçiçek

Harran: Mehmet İngin

Hilvan: Ali Turan Avcı

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Suruç: Kemal Eşsiz

Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

MHP Şanlıurfa belediye başkan adayları

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun 

Saadet Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt

Demokrat Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

Haliliye: Ramazan Fırat

Akçakale: Seyfettin Güvenç

Büyük Birlik Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Ceylanpınar: Halaf Yaşlı

Viranşehir: Halil Tapan

Akçakale: Hamza Çoşkun

Suruç: Mahmut Şeker 

Haliliye: Eyyüp Kurtboğan 

Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu

Hilvan: İbrahim Halil Çivis

Siverek: Ali İzol

Harran: İbrahim Bürke

Birecik: Müslüm Karakurt 

Bozova: Mustafa Şeker

Eyyübiye: Ahmet Işık

Bağımsız Türkiye Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili

Eyyübiye: Gülay Gözoğlu

Halfeti: Sevim Yağmur

Ceylanpınar: Abit Görür

Haliliye: Ahmet Akkuş

Karaköprü: Aylagül Tandoğan

Akçakale: Rabia Uçar

Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan

Vatan Partisi Şanlıurfa belediye başkan adayları

Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca

Eyyübiye: Saddam Polat

Haliliye; Salih Ataca

Bağımsızlar adaylar

Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım

Eyyübiye: Halil Karakeçili

Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 04:36
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Tekirdağ
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Ordu
  7. Muğla
  8. Mardin
  9. Kahramanmaraş
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kayseri
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Mersin
  18. Hatay
  19. Gaziantep
  20. Eskişehir
  21. Erzurum
  22. Diyarbakır
  23. Denizli
  24. Bursa
  25. Balıkesir
  26. Aydın
  27. Antalya
  28. Ankara
  29. Adana
  30. Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sonuçları
  31. Şanlıurfa Eyyübiye 2019 yerel seçim
  32. Şanlıurfa Eyyübiye 2019 yerel seçim sonuçları
  33. Şanlıurfa Eyyübiye yerel seçim sorgulama
  34. Şanlıurfa Eyyübiye belediye seçim sonuçları
  35. Şanlıurfa Eyyübiye 2019 belediye seçim sonuçları
  36. Eyyübiye Cumhur ittifakı oy oranı
  37. Eyyübiye Millet ittifakı oy oranı
  38. Siverek Ak Parti oy oranı
  39. Eyyübiye CHP oy oranı
  40. Eyyübiye MHP oy oranı
  41. Eyyübiye İyi parti oy oranı

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