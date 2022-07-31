Eyyam-ı bahur sıcaklıkları yoğun şekilde hissedilecek! Eyyam-ı bahur nedir, ne zaman bitecek? Tarihleri

Eyyam-ı bahur sıcakları

Uzmanlar yaklaşan eyyam-ı bahur sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

"Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros etkili olan sıcaklarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sıcak günler bölgeden bölgeye değişiyor. Ülkemizin güney kesimleri eyyam-bahur sıcaklıklarını yoğun şekilde hissedecek. Güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerinde olacak. İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Geceleri ise İstanbul'da en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerinde olması tahmin ediliyor. Ankara ve İzmir'de sıcaklıkların 34 derecenin üzerinde olması bekleniyor."

"10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalı"

Vatandaşların sıcak günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Hüseyin Toros, sıcak günlerde açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunabileceğini dile getirerek, "Ayrıca bol su içmeli mümkünse güneş altındaki yorucu faaliyetleri ertelemeliyiz. Mümkün mertebe yorucu işleri günün daha serin saatlerinde yapmalı, çalışmak zorunda isek daha sık ​​mola vermeliyiz. Sıcak çarpması belirtilerinden birisi görülürse hemen sağlık kuruluşuna başvurmalıyız" diye konuştu.

Nemin azalmasının orman yangınlarını arttırabildiğini aktaran Toros, özellikle bugünlerde ormanlık alanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Uzmanlar iyice yaklaşan eyyam-ı bahur sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki eyyam-ı bahur sıcakları ne demek ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günleri için söyleniyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN?

Eyyam-ı bahur sıcakları bu yıl 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk geliyor. Türkiye'yi de etkisi altına alacak olan eyyam-ı bahur ile özellikle yurdun güney kesimlerinde sıcaklıklar 40 derece dolaylarında seyredecek. Eyyam-ı bahur ülkemizin bazı bölgelerinde bu sıcaklar Eylül'ün başına kadar devam ediyor. Özellikle karasal iklime sahip olan Ege şehirleri, bu kavurucu sıcağın etkisi altına giriyor.

EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

-Bol su içmeli

-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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Eyyam bahur lekesi

Halk arasındaki yaygın bir kanıya göre yazın eyyam-ı buhur (Sam Yeli) estiğinde güneş altında, hem de ıslak olarak kalınınca, derideki su damlacıkları mercek (büyüteç=pertavsız) görevi görerek deriyi zedeler ve beyaz lekeler oluşurmuş.

EYYAMI BAHURDA DENİZE GİRMEK ZARARLI MI?

Eyyamı bahurda denize girilmemesi gerektiğine dair halk arasında bir inanış vardır. Deniz kıyısında oturanların çoğu Ağustos'un ilk haftası Eyyamı bahurda denize girmenin zararlı olduğuna inanır ve girmezler.

Bu tarihlerde ıslak vücut ile güneş altında dolaşıldığında su damlacıkları mercek görevi görür ve deride lekelenlemelere neden olur. Eyyamı bahurda denize girmek, halk arasında Alaca hastalığı denilen bu deri hastalığına neden olur. Ayrıca bu tarihlerde denizin kendini temizlediğine inanılır. Bu yüzden bu bir haftalık süreçte denize girilmemesi gerektiğine inanılır.

Eski zamanlarda bu günlerde denize girenlerin üzerinde mutlaka metal taşıması gerektiğine, aksi halde vucutta lekeler oluşacağına inanılırdı. Bu yüzden inşaat çivisinden ya da başka bir metaden kolye veya bilezik takarlardı.